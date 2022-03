“Spartacus”: Sony pode apresentar o rival do Xbox Game Pass na próxima semana

No segmento das consolas de videojogos, há uma rivalidade natural entre a Sony e a Microsoft, devido à PlayStation e Xbox, respetivamente.

E segundo as informações recentes, agora a empresa japonesa poderá apresentar a sua plataforma "Spartacus", que será rival do Xbox Game Pass, já durante a próxima semana.

Sony Spartacus poderá chegar na próxima semana

De acordo com as informações reveladas pelo canal Bloomberg, a Sony poderá anunciar já durante a próxima semana o seu novo serviço de assinatura de videojogos para a PlayStation, que ao momento é conhecido pelo nome "Spartacus". Segundo os detalhes, esta nova plataforma irá então concorrer diretamente com o Xbox Game Pass, o popular serviço da Microsoft que, atualmente, já conta com mais de 25 milhões de utilizadores.

Algumas fontes familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato uma vez que estes planos ainda são privados, referiram que "o serviço da Sony será lançado com uma ampla quantidade de jogos de sucesso dos últimos anos".

Para já estas são as informações que foram reveladas, sendo que todos os restantes detalhes mais específicos não são ainda conhecidos. Mas sabe-se também que a Sony deverá combinar dois dos seus serviços atuais, nomeadamente o PlayStation Now e o PlayStation Plus.

Tal como o Xbox Game Pass, também o novo serviço de assinatura "Spartacus" contará com diferentes pacotes, designados "Essential", "Extra" e "Premium". Em concreto, os mais caros darão acesso aos jogos mais modernos da empresa, enquanto que os pacotes mais acessíveis devem oferecer acesso a títulos mais antigos.

Alguns rumores indicam que o pacote mais básico terá um preço a partir de 10 dólares (~9,10 euros) por mês, o "Extra" custará 13 dólares (~12 euros) por mês, enquanto que o mais caro custará 16 dólares (~14,5 euros) mensais.

Para já, estas informações não foram ainda oficializadas. Como tal, teremos que aguardar que a Sony se pronuncie sobre o assunto para termos então a certeza de quais os planos da empresa japonesa de videojogos.