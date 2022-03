Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como voltar para a versão anterior do Facebook no Android?

Bom dia Fiz update do FB na play store e fez alterações que não gosto e não me deixa eliminar ou alterar. Como voltar à versão anterior. Obrigado Nightbreaker

Resposta:

Quem detém e desenvolve aplicações, por vezes faz alterações que não agradam a todos os utilizadores, “obrigando-os” até a mudar os hábitos de utilização. Isso faz parte das políticas de cada empresa, e os utilizadores estão, obviamente, sujeitos a ter esses transtornos.

Mesmo que fique parado em determinada versão mais antiga do seu agrado, ou se instalar manualmente essa versão, é possível que em breve deixe de ser possível utilizar a plataforma, já que a evolução do sistema que está por detrás do funcionamento da app vai exigir atualizações esporádicas. Portanto, o que recomendo é mesmo habituar-se às alterações.

Se, mesmo assim, quiser voltar atrás, poderá recorrer, por exemplo, a uma plataforma como o APKmirror e obter uma versão anterior da app, utilizando para isso o respetivo pacote da app.

Poderá visitar o link abaixo e fazer o download da versões que acha que ainda se mantém da forma que pretende:

Antes de proceder à instalação do pacote com a versão mais antiga, note que primeiro tem de desinstalar a app. Note também que o APKmirror não é uma fonte oficial, e como tal não tem o mesmo controlo de segurança que a Google Play Store. Utilize por sua conta e risco.

[Respondido por Hugo Cura]

Como retirar a password que coloquei no meu PC?

Boa tarde Venho por este meio pedir a seguinte ajuda: Tenho um PC portátil, marca ASUS Vivovbook 15 coloquei uma palavra passe para aceder ao mesmo e, como não a guardei em lado nenhum, não me lembro da mesma. Agora tenho um trabalho importante para fazer e não consigo aceder ao mesmo. Não sei como posso colocar nova palavra. Já tentei de tudo. Será que me podem ajudar nesse sentido? Grata pela vossa atenção. Atenciosamente Ana Cristina Leite

Resposta:

Ana,

Não ficou claro onde colocou a palavra-passe: se no acesso ao próprio computador (palavra-passe configurada na BIOS/UEFI, que veda o acesso à drive e que tem de ser colocada antes do Windows arrancar), ou no próprio sistema operativo Windows (colocada após o arranque, antes de iniciar sessão).

Cada local tem a sua forma de resolver, sendo que na primeira situação poderá correr o risco de ter de limpar toda a drive de armazenamento (porque é exigida a password para aceder ao disco), tratando-se de um procedimento avançado que deve ser feito por um técnico, e na segunda podem ser utilizadas ferramentas de recuperação, onde não será necessário limpar os dados existentes na drive de armazenamento.

Se for então o segundo caso, deixo duas ferramentas capazes de o fazer:

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Android numa TV da LG, que app usar?

Boa tarde Qual a melhor app para passar do Android para smart tv LG? Obrigado JRosa

Resposta:

jrosa,

Há muito que o Android traz os recursos necessários para espelhar o ecrã numa smartTV. O protocolo de comunicação foi adotado pela maioria das marcas de TVs, pelo que no smartphone apenas deve utilizar a opção de “Transmitir ecrã” (maior parte das marcas), ou “Smart View” (Samsung), ou “Projeção fácil” (Huawei), entre outros.

Já se o smartphone é mais antigo e não tem essa opção, uma aplicação de terceiros poderá não funcionar, já que são utilizados recursos do sistema para utilizar essa funcionalidade.

Não há uma “melhor” (o melhor é SEMPRE subjetivo), mas deixo-lhe duas opções:

[Respondido por Hugo Cura]

Escolho o Mac Studio da Apple ou crio a minha máquina?

Bom dia, Venho por este meio pedir a vossa ajuda na seleção de um computador para utilização profissional na realização de renderizaçoes em SKETCHUP e utilizando plugins externos como o VRAY. Algumas opções em cima da mesa seriam o mac studio, com 32GB RAM, e M1 MAX. Algo a neste nível, mas com menor valor e mesmo rendimento / superior? Poderia ser portátil também ou em torre. O que recomendam? Atentamente, Tiago C.

Resposta:

Tiago,

A escolha que fez parece-nos acertada para o que pretende. O Mac Studio é uma excelente máquina para essas tarefas e para muito mais. A Apple tem um leque de hardware de topo, a que se soma o novo SoC M1 Max.

Apenas deixamos a nota para que defina bem a RAM e o armazenamento que vai precisar, uma vez que a atualização desta máquina não é um processo simples e direto.

Quanto a outras propostas, deverá procurar no mercado ou criar o seu PC, preferencialmente de secretária, para criar uma máquina de caraterísticas e potência igual. Provavelmente será mais barato e mais modular esta opção, dado que pode procurar por diferentes elementos em diferentes lojas e assim conseguir preços mais em conta.

Por outro lado, neste tipo de máquinas é possível e simples fazer atualizações de hardware, dado que bastará abrir e instalar.

[Respondido por Pedro Simões]

Google Analytics, Google Ads, o que é e como usar no meu site?

Boa tarde, Gostaria de pedir a vossa ajuda. Estou a construir um website e queria monetizar esse site, sei que posso colocar google ads, mas gostava de entender como fazer dinheiro com analytics, eu quando entro no vosso site reparo que vocês pedem permissão para umas dezenas de empresas que querem ter acesso a informação e cookies, notei também que esse pedido é semelhante a outros sites, como alguns jornais de notícias em Portugal. A minha dúvida é, onde posso encontrar esse serviço e colocar no meu site? Aguardo a vossa resposta, Com os melhores cumprimentos, Yussuaif Omar

Resposta:

Yussuaif,

tem na sua questão alguma confusão e sobreposição de serviços da Google.

O Analytics é a plataforma que mede a utilização do seu site. Falamos de visitas, de cliques e outras métricas. Estas servem para perceber que utilização é dada ao seu site e como o pode melhorar ou ajustar para ficar mais simples e mais adaptado.

O Google Ads é o que o nome apresenta, ou seja, uma plataforma de anúncios que pode usar para monetizar o seu site. Este é totalmente automático e gerido de forma global pela Google. Esta avalia o site e apresenta publicidade em conformidade com isso.

Os pedidos de recolha de dados e de cookies estão associados ao RGPD e é algo obrigatório. Só quem concorda deverá usar o site e temos de ter essa autorização por parte dos utilizadores.

Estes cookies não são apenas do Analytics mas são usados também pelo Google Ads e pelos seus diferentes distribuidores de publicidade. É isso que está a concordar ao clicar no botão.

Recomendamos que leia toda a documentação da Google para estes seus 2 serviços e entenda como podem ser usados. Cumpra essas regras e essas obrigações legais e certamente que o seu site estará pronto a ser usado por todos.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque gasta o Chrome tanta bateria no meu smartphone Android?

Boa tarde, Tenho um Xiaomi Mi11 Lite 5G em que o Chrome está-me a consumir demasiada bateria. Como podem ver pelas fotos, consumiu cerca de 49% da bateria utilizada num total de 1075mAh. Utilizo muito pouco o chrome pelo que não entendo o porquê de consumir tanta bateria.

Há alguma forma de resolver este problema? Cumprimentos, Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

Tal como refere, também nos parece que existe algo de menos correto com o seu Chrome. Ainda assim, lembre-se que não tem de ter o Chrome aberto para que este esteja a ser usado. Basta uma app precisar de apresentar uma página web e este poderá ser chamado.

O que recomendamos é que mantenha esse browser atualizado e até que teste outra proposta no Android. Instale, por exemplo, o Edge ou o Firefox, removendo o Chrome e veja se essa situação se mantém com este novo browser.

Caso isso aconteça, então fica com a certeza que é mesmo uma situação do Android e não no Chrome. Por outro lado, se outro browser tiver um comportamento aceitável, fica com a certeza que o problema está no browser da Google e recomendamos que deixe passar algumas versões até o voltar a tentar usar. Até lá, fique com a opção que testou neste teste.

[Respondido por Pedro Simões]

