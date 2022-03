Museu com dezenas de computadores antigos foi destruído na Ucrânia

Infelizmente a guerra contra a Ucrânia continua bem ativa e a fazer mortes e destruição por onde passa. Vidas, edifícios, pontes, locais, cidades inteiras estão a tornar-se em autênticas paisagens negras com destroços que vão certamente marcar a história deste conflito que ninguém quer.

O mundo tecnológico está também a sofrer as consequências da invasão russa, e recentemente foi noticiado que um museu com centenas de computadores e consolas antigas foi agora bombardeado e destruído em Mariupol, na Ucrânia.

Museu do Computador na Ucrânia destruído pela guerra

Embora muitos não acreditassem que a Rússia iria invadir a Ucrânia, atualmente já estamos a mais de um mês deste tremendo conflito que já provocou a morte a milhares de militares e civis, incluindo 136 crianças, segundo as informações recentes. As imagens das bonitas cidades ucranianas, transformaram-se agora em cenários de destroços onde, em muitos locais, quase nada é possível recuperar.

E no meio de tantos bombardeamentos, foi também destruído um museu que continha mais de 500 itens tecnológicos antigos. O museu era uma coleção privada e ficava situado em Mariupol, a cidade ucraniana que fica a cerca de 50 km da fronteira com a Rússia que muito tem sido notícia durante esta guerra pelos piores motivos.

Entre os mais de 500 equipamentos, o museu contava com computadores e consolas de videojogos lançados sobretudo entre o ano de 1980 até 2000. A coleção demorou mais de 15 anos até estar composta, no entanto nada agora há para contar a história, uma vez que todos os produtos ficaram completamente destruídos após os bombardeamentos na região.

A informação foi inicialmente revelada no Twitter do colecionador Mark Howlett, sendo depois corroborada pelo Museu de Software e Computador da Ucrânia. Logo de seguida, a triste notícia foi também confirmada pelo dono do museu, Dmitry Cherepanov, na sua página do Facebook it8bit.club, onde partilhava tudo sobre a sua valiosa coleção.

Entre os produtos que agora se transformaram em destroços, vemos vários exemplares com muito valor histórico, como dezenas de computadores antigos e consolas como a Atari 2600 de 1877, Atari 7800 de 1986, várias versões da Megadrive, Master System, NES, a primeira PlayStation, entre outros.

Por sua vez, Dmitry está bem e num local seguro. Na página do Facebook escreveu que tudo o que agora resta da sua coleção são as memórias e fotografias que foi partilhando na página, no site e na rádio do museu, onde apenas passa músicas dos computadores e jogos retro. "Não existe nem o meu museu, nem a minha casa. Dói, mas definitivamente vou sobreviver e encontrar um novo lar", disse o colecionador.