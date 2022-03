5 razões pelas quais colunas inteligentes são perfeitas para idosos

À medida que a utilização da tecnologia aumenta, com ela cresce também o número de idosos que se querem adaptar e viver confortavelmente ao seu lado. Com muitos destes interessados incapazes de utilizar dispositivos portáteis, torna-se mais difícil para eles manterem-se em contacto com a família e amigos que vivem fora do seu alcance. No entanto, colunas inteligentes ativadas por voz podem ajudar neste e noutros problemas.

Portanto, eis algumas das muitas formas de as colunas inteligentes fornecerem apoio aos idosos.

1. Colunas inteligentes podem ajudar a criar uma rotina

Uma razão pela qual as colunas inteligentes são perfeitas para os mais velhos é porque ajudam a criar uma rotina diária. Enquanto ajuda a configurar a coluna inteligente do seu parente mais velho, pode programar previamente ações em conjunto que são depois ativadas com um único comando.

Por exemplo, se souber que o seu familiar gosta de ver televisão de manhã, pode predefinir esta tarefa para que execute posteriormente. Ao ligar estas ações com um simples comando como "Bom dia", a coluna inteligente ligará a televisão e, por exemplo, anunciará um lembrete para tomar medicamentos.

A mesma coisa pode ser feita à noite. As ações predefinidas podem desligar a televisão, desligar as luzes, e ajustar a temperatura de sono preferida, tudo isto com um simples "Boa noite".

Estas duas opções proporcionam uma forma mais fácil para os idosos completarem uma série de tarefas diárias que normalmente fariam manualmente.

Outra forma de os idosos poderem entrar em rotinas é a ativação de múltiplos alarmes ao longo do dia para acordar, fazer as suas refeições, e ir para a cama. Estes alarmes também ajudam a gerir o seu horário de sono, ajudando a adotar um estilo de vida mais saudável.

2. Tornam a tecnologia mais simples

Quantas vezes tentou ajudar os seus pais ou avós a utilizar o seu smartphone ou portátil? Na maioria dos casos eles tentarão utilizá-lo de forma independente mas tornar-se-á, muito provavelmente, demasiado complicado.

É por isso que as colunas inteligentes são dispositivos perfeitos para os mais velhos. Em vez de tentar navegar através de smartphones ou escrever num navegador web, os idosos podem simplesmente pedir informações à sua coluna inteligente.

Quer se trate de saber como está o tempo, tentar contactar um amigo, ou mesmo descobrir as notícias locais, uma coluna inteligente é capaz de fornecer uma resposta em segundos, em vez de perder horas a lutar para aceder a essa informação de outra forma. Assim, ao mesmo tempo que cria uma forma mais eficiente de acesso à informação, diminui o ambiente de stress.

3. Colunas inteligentes oferecem uma forma de companheirismo

Infelizmente, muitos idosos passam hoje os seus dias sozinhos devido a restrições físicas, por ficarem viúvos, ou por viverem demasiado longe da sua família. Em qualquer destes casos, uma coluna inteligente é uma grande ideia para ajudar os idosos a ter alguma forma de companheirismo que não a mesma de sempre: televisão.

Como as colunas inteligentes são criadas com a sua própria personalidade, os idosos são capazes de conversar, jogar, e cantar canções com os seus dispositivos. Mesmo não sendo humanos, as personalidades destas colunas podem ajudar a criar um companheiro digital.

4. O controlo por voz pode ajudar os deficientes visuais

As colunas inteligentes controladas por voz são uma ótima alternativa aos dispositivos móveis para idosos, ou qualquer pessoa, com deficiência visual. As colunas inteligentes são dispositivos "mãos-livres" que os utilizadores podem controlar com a sua voz.

Isto cria uma situação muito mais fácil para utilizadores com deficiências visuais, uma vez que não precisam de olhar para um ecrã para descobrir informações.

Como os deficientes visuais podem já não ser capazes de ajustar as estações na rádio ou escolher o seu CD ou vinil favorito para ouvir, as colunas inteligentes podem fornecer o que procuram. Com serviços de streaming tais como Apple Music, Amazon Music, e Spotify, as colunas são capazes de reproduzir músicas atuais e também do seu tempo.

5. Colunas inteligentes ajudam idosos com problemas de mobilidade

Colunas inteligentes como o Google Nest e a Amazon Echo podem automatizar múltiplas tarefas à volta da casa, facilitando aos idosos com problemas de mobilidade a vida independente. Por exemplo, as colunas inteligentes permitem desligar as luzes que se esqueceram, fechar os estores das janelas, e fazer pesquisas na web, tudo a partir do conforto da sua sala de estar.

Outra característica que estas colunas inteligentes proporcionam é a capacidade de encomendar produtos sem precisar de um computador. Desde que os seus detalhes já estejam ligados à coluna, pode pedir-lhe para "encomendar mais chá", por exemplo. Isto ajuda os idosos com problemas de mobilidade a fazer compras sem ter de se esforçar para sair de casa, tornando-o mais uma vez o dispositivo perfeito para ter na sua casa.

Enquanto a maioria dos idosos faz o seu melhor para se adaptar ao mundo tecnológico, alguns consideram-na uma experiência stressante. Por isso, agora é o momento ideal para arranjar uma coluna inteligente para um membro da família ou amigo idoso.

