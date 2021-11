Top 5 colunas inteligentes para tornar a sua casa mais “smart”

Há cada vez mais dispositivos que se integram com assistentes virtuais, podendo ser facilmente controlados com simples comandos de voz. Acender luzes, meter o aspirador a funcionar, abrir estores ou meter a água para o café a aquecer sem sair da cama, são alguns dos exemplos. As colunas inteligentes assumem hoje o papel de intermediário para este tipo de ações.

Se está a pensar meter alguma destas na sua lista de desejos para comprar para o natal ou nas promoções do mês de novembro, deixamos aqui algumas sugestões.

Top 5 colunas inteligentes

Amazon Echo Dot 4 - 59,99 €

A coluna inteligente Amazon Echo Dot 4 integra o assistente virtual Alexa e está disponível tanto no site da Amazon, como em várias lojas em Portugal. A versão internacional, dirigida ao nosso mercado, foi disponibilizada apenas em julho deste ano e inclui funcionalidades como:

controlo de entretenimento por voz (como Spotify)

controlo de dispositivos inteligentes compatíveis (como tomadas, luzes ou gadgets)

resposta a perguntas, definição de tarefas ou alarmes

intercomunicador com outros dispositivos Echo compatíveis

A coluna necessita de ficar ligada à corrente elétrica, não tendo uma bateria, e tem uma app dedicada para ajudar a gerir todas as ações à distância.

O som é reproduzido através de uma coluna frontal de 4cm e tem saída de áudio de 3,5mm. Em cima inclui botões físicos de controlo de volume e de microfone. Disponibiliza ligação Bluetooth e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz).

Google Nest Audio - 85 €

A Google Nest Audio é uma das várias opções disponibilizadas pela Google com o seu assistente virtual proprietário. O controlo de ações acaba por ser semelhante entre os vários produtos aqui apresentados.

Esta opção tem um preço médio no mercado nacional de 85 €, mas pode ser encontrada por cerca de 75 €. Com as promoções de novembro a chegar poderá ficar ainda mais acessível. O seu design é minimalista e está disponível nas cores branco e preto em Portugal. Fora do país existem mais opções de cores.

Na frente incluiu os quatro LEDs típicos dos produtos Google e de lado é possível controlar o volume com controlo tátil. Na traseira há um botão físico para ligar e desligar o microfone. Também esta opção necessita de ficar ligada permanentemente à corrente elétrica.

Tem ligação Wi-Fi 802.11b/g/n/ac e Bluetooth e pode ser utilizado para chamadas de voz. A qualidade de som é garantida por um woofer de 75 mm e um tweeter de 19mm, além disso conta com 3 microfones. É compatível com Android e iOS.

Xiaomi Mi Smart Speaker - 40 €

Esta opção da Xiaomi vem com Google Assistant, tem compatibilidade com Chromecast e permite então controlar todos os dispositivos inteligentes integrados no Google Home, e responder a todas as questões como estado do tempo, horas, atividades em agenda, e permite, por exemplo, ainda fazer chamadas de voz através do Google Duo.

Os controlos táteis estão posicionados na parte de cima da coluna, tem dois microfones de longo alcance, também nessa zona, e a coluna é de 12W com som DTS. Esta coluna pode ser emparelhada a outra criando um efeito de som em stereo. Inclui portanto ligação Bluetooth e Wi-Fi.

Apple HomePod Mini - 110 €

Esta opção da Apple é ideal para quem tem já dispositivos da marca. Está perfeitamente integrada em todo o ecossistema e é controlada pela Siri. A questão é que esta coluna não está disponível de forma oficial pela Apple em Portugal, uma vez que a Siri também não tem disponível o idioma em português de Portugal. No entanto, funciona sem qualquer restrição. Existem por isso várias lojas que a vendem no nosso país com um preço a rondar os 110 €, nas cores branco e preto.

O HomePod Mini pode ser integrado à app Casa e ao Homekit, tem ligação Wi-Fi e Bluetooth 5.0, oferece acesso direto a convidados e ainda integra o chip Ultra Wideband para funcionar com proximidade aos dispositivos Apple.

Tronsmart Element T6 Max - 70 €

Esta opção pode ser encontrada já nalgumas lojas online em Portugal, mas também existe na Geekbuying e no Aliexpress. A coluna Bluetooth Element T6 Max dedicada à casa com um design compacto e uma qualidade de som poderosa de 60W com tecnologia SoundPulse da Tronsmart. O som é reproduzido a 360º, graças ao posicionamento dos altifalantes integrados. O destaque vai, sem dúvida para os graves reproduzidos.

Oferece uma bateria, podendo assim ser colocada em qualquer lugar, mesmo longe de tomadas. Esta bateria, segundo a marca, tem uma autonomia para cerca de 20 horas de reprodução de música seguidas.

Além do Bluetooth, inclui NFC, garantindo uma transmissão de música a partir do smartphone muito mais rápida. É compatível com Google Assistant e com Siri.

De notar que os preços indicados em todos os produtos, são apenas de referência médios, com base na observação em lojas online. Os produtos poderão ser encontrados a preços diferentes dependendo da loja e das promoções a decorrer.