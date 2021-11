Youtuber transforma um mini frigorífico num PC gaming de 10 mil dólares

No mundo tecnológico há pessoas com uma criatividade incrível. E a notícia que vamos relatar hoje é exatamente um desses casos. Trata-se de um youtuber que deu asas à sua imaginação e criatividade e transformou um mini frigorífico num computador gaming com um valor de 10 mil dólares.

O projeto foi completamente patrocinado e dele faz parte tudo o que há de melhor no mercado de hardware.

Youtuber transforma mini frigorífico num PC gaming

Lembram-se do mini frigorífico alusivo à Xbox Series X que a Microsoft lançou recentemente? Pois bem, inspirado por essa ideia, o youtuber dono da conta "Basically Homeless" montou um fantástico PC gaming dentro de um pequeno frigorífico.

O youtuber montou todo o computador sozinho, sem ajuda de terceiros. No entanto, as peças e componentes foram dadas em patrocínios. O frigorífico foi cedido pela marca GFUEL, enquanto que o hardware veio da Micro Center. Este "mini frigorífico mais rápido do mundo" conta com uma poderosa placa gráfica GeForce RTX 3090 da Nvidia.

Quanto às restantes peças e configurações, são as seguintes:

CPU - Intel Core i9-11900K

- Intel Core i9-11900K Motherboard - ASUS Z590-E ROG STRIX Gaming WiFi

- ASUS Z590-E ROG STRIX Gaming WiFi GPU - EVGA GeForce RTX 3090 FTW3

- EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 RAM - G.Skill Trident Z Neo Series RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4-4000

- G.Skill Trident Z Neo Series RGB 32GB (2 x 16GB) DDR4-4000 SSD - Inland Premium 1TB

- Inland Premium 1TB Fonte - EVGA SuperNOVA 1200P2

- EVGA SuperNOVA 1200P2 Ecrã - Acer CG437K Pbmiiippuzx 43" UHD (3840 x 2160) 144Hz

- Acer CG437K Pbmiiippuzx 43" UHD (3840 x 2160) 144Hz Cabos - Lian Li Strimer Plus 24 RGB 24-Pin ATX / Plus 8 RGB 8-Pin PCI-E Cable

- Lian Li Strimer Plus 24 RGB 24-Pin ATX / Plus 8 RGB 8-Pin PCI-E Cable Radiador - EKWB 360 mm High-Performance Computer

- EKWB 360 mm High-Performance Computer Bloco de arrefecimento - Corsair Hydro X Series XC5 RGB

- Corsair Hydro X Series XC5 RGB Capa - Frigobar GFUEL

Com todas estas características, este PC gaming está avaliado em cerca de 10 mil dólares. Veja o vídeo da montagem deste equipamento num mini frigorífico:

Ao início, o youtuber tentou montar um sistema mini ITX com AMD Ryzen 3200G e GTX 1650 dentro do frigorífico. No entanto não resultou. Para além disso, um dos objetivos principais era conseguir bater 985 FPS no jogo Minecraft. De acordo com o youtuber:

Fazemos overclock em GPUs, CPUs e RAM, por que não 'overclockar' o frigorífico?

Para o efeito, o compressor do frigorífico foi trocado por um de ar condicionado portátil. O youtuber contou, no entanto, com os conhecimentos do seu pai que é profissional de sistemas de ventilação e ar condicionado.

Mas depois de ir corrigindo todos os problemas que foram surgindo, finalmente o PC gaming está pronto dentro do mini frigorífico.