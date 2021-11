Erly – O Despertador Digital que também é coluna sem fios

Com os avanços da tecnologia, hoje temos gadgets muito interessantes que nos oferecem um conjunto de funcionalidades. Se há uns anos um despertador era um "simples" despertador, hoje em dia além de essa função pode ser também um objeto moderno de decoração, coluna de som, atendedor de chamadas, entre outras funcionalidades.

Hoje vamos conhecer o bonito Erly, um despertador digital que também é coluna sem fios.

O Erly é um pequeno e inovador despertador da Prozis que oferece um conjunto interessante de funcionalidades. Tem um "enorme" ecrã LED Luminoso, funções de despertador e é também uma coluna de som sem fios.

Ao nível do despertador, destaque para o facto de ser um duplo despertador, por incluir duas funções para o mesmo efeito. Desta forma, para quem tem sono mais pesado, pode sempre definir duas horas para acordar.

Na parte do topo da coluna, estão disponíveis todos os botões de acesso às funções da coluna. Há um botão para ligar/desligar, para controlar o volume do som, para controlar as faixas de áudio, para controlar a ligação por bluetooth e também para definir ativar/desativar os dois despertadores.

Esta coluna tem microfone incorporado, tendo assim suporte para atender chamadas quando está na cama ou em outra divisão da casa. O ecrã além de ser LED, funciona também como espelho.

A bateria desta pequena coluna é de 2000 mAh, garantindo uma super autonomia.

Especificações técnicas do despertador digital Erly

Peso : 260 g

: 260 g Dimensões : 140 x 65 x 44 mm

: 140 x 65 x 44 mm Tensão de entrada : CC 5 V ⎓ 2 A

: CC 5 V ⎓ 2 A Potência da colun a: 5 W

a: 5 W Porta AUX : entrada de áudio de 3,5 mm

: entrada de áudio de 3,5 mm Bateria : 2000 mAh

: 2000 mAh Tempo de carregamento: 5 h 40 m

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este Despertador Digital que também é coluna sem fios da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).

Aquando da compra do Erly, recebe de oferta 2 saquetas de Whey Protein.

Este artigo teve o apoio da Prozis que nos disponibilizou o equipamento para testar.