Apple lançou o software HomePod 15.1.1 com correções de bugs

A Apple continua a aperfeiçoar a sua coluna inteligente por forma a cativar o mercado. Depois de ter lançado o HomePod mini em várias cores, a empresa entrega agora uma nova versão do HomePod 15. Assim, está disponível o HomePod 15.1.1.

Esta versão aparece alguns dias após ter sido igualmente libertada a versão 15.1.1 do tvOS. Há novidades.

Esta nova atualização vem corrigir pequenos bugs, um deles relacionado com os podcasts. A nova versão que vem após a versão oficial 15.1 ter sido lançada no final de outubro resolve um problema que afetou muitos utilizadores.

Apesar disso, nem todos os foram afetados por este problema. Ainda assim, mais vale atualizar a coluna.

Como posso atualizar o meu HomePod para a versão mais recente

Esta atualização pode ser feita abrindo a aplicação Casa. Dentro, vemos o ícone do HomePod, pressionamos e clicamos na roda dentada das definições, no canto inferior direito do ecrã.

Irão ver a seguir a opção Atualizar.

Depois de instalado, poderão ver das Definições a versão da coluna. Esta deve estar 15.1.1.

Na versão passada a Apple disponibilizou Áudio sem perdas e o Dolby Atmos. Vamos então ver como pode ativar estas opções, se ainda não o fez.

Ativar as novidades na sua coluna Apple

Agora que temos todos os dispositivos atualizados, podemos ativar o Áudio sem perdas e o Dolby Atmos nos nossos HomePods.

Os passos a seguir são os seguintes:

Abrir a aplicação Casa no nosso iPhone ou iPad.

no nosso iPhone ou iPad. Tocar no botão Casa (com ícone de uma casa) que está no canto superior esquerdo.

(com ícone de uma casa) que está no canto superior esquerdo. Abrir as Definições das casas .

. No grupo PESSOAS, escolher a pessoa marcada como Habitante (proprietário) , provavelmente o próprio.

, provavelmente o próprio. Agora seguir para Apple Music .

. Ativar Áudio sem perdas e Dolby Atmos.

Com estes passos podemos agora reproduzir conteúdo em formato Lossless e Spatial Audio diretamente em todos os nossos HomePods. A Apple refere na sua página que está a atualizar o catálogo e que ainda não estão todos os temas com estas tecnologias.