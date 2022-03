7 aspetos a considerar antes de comprar uma coluna Bluetooth

As colunas Bluetooth são extremamente populares, não só pela sua portabilidade, mas também pela sua qualidade de som que tem vindo a melhorar cada vez mais ao longo do tempo. Contudo, estas colunas podem ser caras, pelo que compensa saber o que procurar antes de fazer uma compra.

Portanto, tenha em consideração estes 7 aspetos cruciais antes de comprar uma coluna Bluetooth.

1. Resistência à água e ao pó das colunas Bluetooth

Caso queira tirar a sua coluna Bluetooth de casa, será provavelmente mais suscetível a danos causados pelo pó e pela água. É por isso que é importante ter uma coluna que esteja equipada com algum nível de resistência a estes perigos.

Muitas colunas não são à prova de água, pelo que deve verificar isto na secção de especificações antes de comprar. Muitas das que são à prova de água contam com grau de proteção IP67.

Isto significa que a coluna pode ser deixada cair em água até um metro de profundidade durante meia hora sem ser danificada. A classificação IP67 também se refere à resistência ao pó, o que significa que qualquer produto concebido com proteção de nível IP67 não será danificado devido à acumulação de pó.

2. Tamanho das colunas Bluetooth

Como as colunas Bluetooth são concebidas para serem tiradas de casa, são muitas vezes bastante leves. No entanto, há vários modelos pesados, o que pode tornar todo o elemento de portabilidade um pouco mais complicado. Algumas delas nem sequer são estritamente portáteis e são concebidas para uso doméstico.

É por isso que deve verificar as dimensões e o peso da coluna Bluetooth escolhida antes de a comprar. Desta forma, não acabará com um modelo não portátil e não terá de carregar uma coluna pesada sempre que estiver longe de casa.

3. Duração da bateria

Dado que a sua coluna Bluetooth irá, provavelmente, funcionar sempre sem fios, a sua duração de bateria é um fator extremamente importante. Se a duração da bateria da sua coluna não for suficiente, poderá ter de lidar com períodos frustrantes de carregamento em momentos inconvenientes.

É difícil saber exatamente qual a duração da bateria que deve procurar ao comprar uma coluna Bluetooth, pois isto depende da frequência com que sai de casa. No entanto, se pensa que a vai utilizar regularmente sem acesso a uma tomada, considere comprar uma com larga duração de bateria.

A linha da JBL tem uma vida útil de bateria particularmente impressionante, como o seu mais recente modelo, a Flip 6, com uma duração de até 12 horas.

Por outro lado, se vai utilizar a sua coluna Bluetooth principalmente em casa, não deverá focar-se na autonomia. Há muitos modelos acessíveis que podem oferecer cinco ou seis horas de atividade, o que é perfeito para longos períodos de estudo ou festas.

6. Qualidade de áudio

A qualidade de áudio é um elemento crucial, obviamente, da sua coluna Bluetooth. Embora possa parecer tentador optar pela esteticamente mais agradável ou acessível que encontrar, compensa ter a qualidade de áudio em consideração se quiser uma experiência mais agradável.

No entanto, há outro fator que joga na qualidade de áudio. Em geral, as colunas maiores têm um som mais cheio, contudo, são menos transportáveis. Portanto, há um equilíbrio que terá de encontrar entre o tamanho e a qualidade de áudio.

Caso tenha dúvidas acerca de qualidade de áudio:

Vários fatores contribuem para a qualidade de áudio de uma coluna, incluindo a resposta de frequência, sensibilidade e impedância.

Uma coluna Bluetooth premium terá geralmente uma sensibilidade superior a 90Db, uma impedância entre seis e oito Ohms, e uma resposta de frequência que varia entre 20Hz e 20kHz.

5. Portas disponíveis nas colunas Bluetooth

Uma coluna Bluetooth terá sempre uma porta para carregamento com fios, que normalmente suporta cabos micro USB. Pode verificar que tipo de cabo de carregamento a sua coluna suporta na secção de especificações de qualquer site onde esteja a procurar.

No entanto, um cabo de carregamento por si só pode nem sempre ser suficiente. Se o seu Bluetooth alguma vez estiver a funcionar e não se ligar à coluna, a disponibilidade de uma porta AUX ou jack de 3,5 mm pode ser uma grande ajuda. Isto permite uma ligação por cabo entre o seu smartphone, portátil, ou tablet e a sua coluna para que não tenha de utilizar o Bluetooth.

6. Versão Bluetooth da coluna

Tal como o Wi-Fi, dados móveis, e outras tecnologias sem fios, o Bluetooth nem sempre tem sido o mesmo. Novas versões de Bluetooth têm sido desenvolvidas e lançadas ao longo dos anos, com maior alcance de ligação, velocidades de transferência mais rápidas, e um sinal mais forte.

Como o Bluetooth está continuamente a ser melhorado, vale a pena verificar que versão é suportada pela coluna escolhida. Muitas colunas mais recentes suportam o Bluetooth 5, o sucessor do Bluetooth 4, o que é definitivamente uma vantagem adicional.

Mas isto não quer dizer que as colunas suportadas por Bluetooth 4 sejam, de forma alguma, de baixa qualidade. Ainda pode conseguir uma grande experiência auditiva utilizando o Bluetooth 4, mas o Bluetooth 5 supera em alguns aspetos, sobretudo com o seu maior alcance de ligação.

7. Tecnologia inteligente

A tecnologia inteligente pode tornar a sua vida doméstica muito mais fácil, por isso vale a pena saber se a sua coluna Bluetooth conta com tecnologia inteligente - se a sua casa estiver equipada com outra tecnologia inteligente -.

Uma coluna inteligente pode ouvir "ordens", o que é incrivelmente conveniente se estiver a ouvir algo enquanto limpa, trabalha, cozinha, ou executa outro tipo de tarefa que a torna mais difícil de controlar manualmente.

Por outro lado, se não estiver interessado em capacidades inteligentes, pode muito provavelmente encontrar uma boa coluna por um preço mais baixo. Assim, antes de gastar dinheiro extra em funcionalidades de que não vai precisar, verifique se a sua potencial coluna foi concebida com tecnologia inteligente, uma vez que isto normalmente aumenta ligeiramente o preço.

As colunas Bluetooth podem tornar as nossas experiências de áudio e de entretenimento muito mais convenientes, mas podem fazer um corte bastante profundo na sua carteira. É crucial saber o que quer. Isto assegurará que a coluna que acabar por escolher estará à altura dos seus padrões e o manterá feliz a longo prazo.

Leia também...