Alemanha: Fumar e conduzir pode vir a dar multa até 3000 euros

O Código da Estrada não é igual em todos os países. Apesar de ser uma mau hábito para a saúde, o ato de fumar não é proibido durante a condução em Portugal. No entanto, é, por exemplo, proibido o uso do telemóvel ou usar auscultadores sonoros durante a condução (isto se o aparelho for dotado de dois auriculares).

Na Alemanha a lei pode vir a mudar e a condenar quem fume e conduza. O valor da coima pode chegar aos 3000 euros.

O objetivo principal da mudança de lei é que se evite fumar dentro de carros onde estejam grávidas ou menores. A alteração da lei está em cima da mesa no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, em Bremen, perto de Hamburgo. Para fundamentar tal decisão, os apoiantes da medida referem que, segundo alguns estudos, o fumo dos cigarros provoca danos à saúde.

Segundo especialistas do Centro Alemão para a Investigação de Doenças Cancerígenas, a cada ano morrem, à escala global, cerca de 166 mil crianças vítimas do fumo passivo. A concentração de fumo dentro de um veículo é até cinco vezes superior à que existe num bar. Só na Alemanha, há um milhão de menores expostos a fumo em segunda mão em automóveis, refere o centro.

A lei, que ainda está em discussão, tem de ser aprovada pelo parlamento federal germânico. A coima pode ir dos 500€ aos 3000€.

Segundo o Lusiadas, existem cerca de 4000 substâncias químicas no fumo do cigarro. Além do tóxico monóxido de carbono e das cetonas com alto poder de irritabilidade, também se encontram no fumo hidrocarbonetos como o benzeno, polónio (substância radioativa) e até venenos como a arsénico e cianeto. Mais de 50 das substâncias que compõem o fumo do tabaco estão relacionadas com o desenvolvimento de cancro.