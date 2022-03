Gráfica Radeon RX 6500 XT da AMD já está abaixo do valor recomendado nalgumas lojas

Finalmente já começamos a assistir a uma descida do preço das placas gráficas, as quais viram o seu valor aumentar uma percentagem louca, limitando a compra a muitos utilizadores.

Mas, gradualmente, temos noticiado estas baixas de preço, e agora sabe-se que, pelo menos na Alemanha, já podemos encontrar a GPU Radeon RX 6500 XT da AMD a um valor mais baixo do que o recomendado pela marca.

Depois de um período longo em que, para além da escassez de produtos, tivemos também que lidar com um aumento muito significativo de preço, agora finalmente conseguimos ver a luz ao fundo do túnel e as coisas começam a normalizar.

Assim, já aqui informámos que o preço das placas gráficas está mais baixo desde janeiro de 2021 e que já se podem encontrar modelos da Nvidia GeForce RTX 3090 Ti abaixo dos 2.000 euros. E parece que as boas notícias começam a afetar cada vez mais modelos de placas gráficas.

Radeon RX 6500 XT já está abaixo do preço recomendado nalgumas lojas

Esta placa gráfica tem um preço inicialmente recomendado pela AMD de 199 euros. Mas, tal como noutros chips, sabemos que até há uns tempos era praticamente impossível encontrar a Radeon RX 6500 XT por este valor.

Mas há agora algumas alterações do preçário, pelo menos na Alemanha, nomeadamente na popular loja MindFactory, onde já se consegue encontrar modelos desta GPU a um valor abaixo do recomendado. Em concreto falamos do três modelos, dois deles da PowerColor e um da ASRock, que estão à venda por 179 euros, menos 20 euros do que os 199 euros tabelados pela AMD.

Em Portugal ainda não temos essa sorte, uma vez que os preços encontrados da gráfica AMD Radeon RX 6500 XT encontram-se entre os 250 e os 360 euros. E mesmo que nalgumas lojas tenham desconto, esse valor está sempre acima dos 200 euros. Resta assim aguardar que a descida de preço também chegue ao nosso mercado.