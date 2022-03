Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Alive - Pearl Jam

Pearl Jam é uma banda norte-americana de rock alternativo, formada no ano de 1990 em Seattle, Washington. Desde a sua origem, é formada por Eddie Vedder, Jeff Ament, Stone Gossard e Mike McCready, passando por mudanças na bateria, sendo Matt Cameron, que também compõe nos Soundgarden, o atual baterista da banda. O Allmusic refere-se aos Pearl Jam como "a banda americana de rock & roll mais popular dos anos 90". Os Pearl Jam foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 2017.

Formada após a dissolução dos Mother Love Bone, banda anterior de Ament e Gossard, os Pearl Jam rebentaram no mainstream com o seu primeiro álbum, Ten. Durante a carreira, os seus membros tornaram-se notados pela recusa em aderir às tradicionais práticas da indústria musical, incluindo a recusa em produzir videoclipes e na participação num boicote contra a Ticketmaster. Em 2006, a Rolling Stone descreveu a banda como tendo "gastado muito da última década deliberadamente tentando destruir a sua própria fama".

A banda já vendeu mais de 30 milhões de álbuns somente nos Estados Unidos, e aproximadamente 60 milhões em todo o mundo. É considerada uma das bandas mais importantes da década de 1990.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify