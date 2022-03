Quando lançou o iPhone 12, a Apple tomou uma decisão que muitos criticaram, mas que a indústria acabou por seguir. Falamos do retirar do carregador do iPhone e dos EarPods, que gerariam redução da pegada ecológica.

Esta decisão manteve-se e, aparentemente, está a resultar bem para a Apple. Do que foi revelado agora, retirar o carregador e os EarPods da caixa do iPhone está a render muito dinheiro à Apple.

Uma decisão da Apple puramente ecológica?

A decisão da Apple para remover da caixa do iPhone o carregador e os EarPods sempre se baseou numa decisão puramente ecológica. A gigante de Cupertino revelou que esta mudança levaria a que a embalagem fosse reduzida em 70%.

Isso levaria a pudessem ser transportados muitos mais equipamentos no mesmo espaço. No limite, e com esta mudança, seriam enviadas para a atmosfera menos 2 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. Para efeito de comparação, o valor é o equivalente emitido por 450 mil carros.

Fim do carregador e dos AirPods rendeu muito

Este cenário foi agora avaliado e uma nova perspetiva foi apresentada, mais focada na vertente económica. Do que foi revelado, e ao fim de um ano e meio, a Apple terá conseguido arrecadar 6 mil milhões de dólares em receita extra.

Isto deve-se a não ter sido feita uma redução de preço na venda do iPhone, algo que era esperado com a remoção do carregador e dos EarPods. Poderá argumentar-se que ao manter o preço, a Apple estará a compensar o valor adicional que o 5G trouxe para o seu smartphone.

Há ainda que somar com os acessórios do iPhone

A somar aos 6 mil milhões de dólares que terá recebido, dos 190 milhões e iPhone que se pensa ter vendido, houve outra fonte. A venda de acessórios também aumentaram e estima-se que a empresa terá recebido 270 milhões em vendas adicionais.

Não está em causa o empenho para com o planeta e a sua preservação da Apple, mas a verdade é que estará a ganhar muito dinheiro com esta mudança. Naturalmente que não é a única a ganhar com isso, mas é certamente a que mais euros arrecada.