Bebé ainda no útero gravou um álbum através de MIDI biosónico

Testemunhamos constantemente as evoluções tecnológicas dedicadas à vida e aos seres humanos. Aliás, nos últimos anos têm acontecido saltos tecnológicos que nunca havíamos imagina possíveis de concretizar. Por exemplo, existe hoje tecnologia para captar ainda no ventre talentos inimagináveis.

Luca Yupanqui vai lançar um álbum do qual não se vai certamente lembrar. Isto porque a obra foi gravada quando estava ainda no útero.

A tecnologia sem limites

A tecnologia permite que sejam concretizadas ações das quais nunca nos lembraríamos. Aliás, graças a ela são abertas infindáveis portas, principalmente quando a associamos à imaginação de cada um.

Ora, os músicos Elizabeth Hart e Iván Diaz Mathé transformaram a sua filha numa artista, antes mesmo de ela nascer. Isto, porque utilizaram uma tecnologia MIDI biosónica, de modo a transformar os movimentos intrauterinos de Luca Yupanqui em áudio.

Para o resultado, os pais da bebé captaram dados MIDI com um dispositivo de ultrassom que mede a atividade elétrica da pele. Posteriormente, transferiram essa informação para um sintetizador de Mathé e criaram o “Sounds Of The Unborn”, que será lançado em abril, pela Sacred Bones Records.

Movimentos de bebé Luca transformados num álbum

Para produzir o “Sound Of The Unborn”, o casal gravou os movimentos de Luca durante longas sessões de cinco horas. Além disso, enquanto os dados eram processados, pouco se alteravam, para que a “mensagem de Luca exista na sua forma bruta”.

No vídeo abaixo pode ser ouvido um pouco daquilo que os pais de Luca estiveram a produzir.

Apesar de representar um gesto bastante especial e reunir em si sons singulares, não será certamente um álbum de sucesso. Contudo, é inacreditável o que o casal conseguiu recorrendo à tecnologia disponível: recolher sons únicos de uma fase precoce de Luca que poderá ser guardada, em forma de álbum, para se recordada.

A saber, MIDI é a abreviação de Musical Instrument Digital Interface e permite uma intercomunicação entre computadores, instrumentos musicais e outro tipo de hardwares. Ou seja, não transmite um sinal de áudio, mas antes dados que poderão ser transformados em áudio pelos dispositivos.

Leia também: