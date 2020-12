Intercomunicador HeimVision HM136: Fique de olho no seu bebé

O sono do bebé quer-se descansado e com tantas sestas e com despertares noturnos é importante estar sempre atento. O intercomunicador é hoje uma ajuda preciosa para os pais principalmente se o som for acompanhado de imagem.

A opção que damos a conhecer é o HeimVision HM136, um produto disponível na Smarttalk online ou numa das 18 lojas físicas espalhadas pelo país.

Ser pai é estar constantemente alerta e os sonos são sempre uma preocupação. Ter a criança a dormir no quarto ao lado ou enquanto se está a fazer outras tarefas acarreta uma atenção especial que pode ser auxiliada pela tecnologia.

Os intercomunicadores são hoje um objeto essencial para muitos pais que, à distância, conseguem perceber se o choro que ouviram foi momentâneo ou até se o bebé já acordou e já está a brincar no berço…

Além disso, um intercomunicador pode ser ótimo para vigiar as brincadeiras.

Intercomunicador HeimVision HM136

O produto que hoje damos a conhecer é o intercomunicador HeimVision HM136. Dentro da caixa vem uma câmara, um monitor com ecrã de 5″, um sistema de fixação da câmara, manual de instruções, dois adaptadores de corrente e ainda dois cabos micro USB.

A câmara permite captar imagem a 720p e inclui um sistema de infravermelhos para captação de imagem noturna. Além disso, deteta alterações de temperatura e de som, emitindo alertas para o monitor.

Se a segurança é um problema, saiba que nada disto se liga à Internet e não existem apps para controlar o sistema à distância.

Por fim, a câmara suporta zoom 2x e pode fazer uma cobertura panorâmica, sendo capaz que vigiar quase 100% do espaço da divisão onde se encontra.

Uma particularidade, é que através do monitor poderá criar lembretes para, por exemplo, não deixar a hora de comer passar.

O intercomunicador HeimVision HM136 está disponível por 129,99 € na Smarttalk online ou numa das 18 lojas físicas espalhadas pelo país.

