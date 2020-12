Dica: Como limpar a lista de pesquisas de apps Android na Play Store

Sendo o centro do Android, a Play Store é o local onde os utilizadores recorrem sempre que precisam de procurar alternativas ou novidades. Este local é único e pode ser confuso se as pesquisas não forem controladas.

A forma mais simples é mesmo remover periodicamente as entradas que se vão acumulando na área das pesquisas da Play Store. Este é um processo simples e que hoje vamos mostrar como se faz num smartphone Android.

Gerir as pesquisas na Play Store

Tal como qualquer pesquisa da Google, as entradas que são escritas são guardadas e apresentadas ao utilizador. Desta forma o utilizador pode reciclar essas pesquisas mais tarde e voltar a encontrar o que precisa.

É certo que com o tempo estas entradas acumulam-se e pode até ter um efeito negativo na utilização da pesquisa. Assim, é importante eliminar periodicamente as entradas ali presentes, para tornar mais simples a utilização da Play Store e do Android.

É simples limpar as entradas feitas

Abram então a app da loja de apps da Google, para assim terem acesso às configurações. No menu da Play Store, que encontram no canto superior esquerdo, vão encontrar a entrada Definições, que devem abrir para continuar neste processo.

Aqui dentro, e logo no primeiro ecrã das Definições da Play Store, devem encontrar a entrada Limpar histórico de pesquisa local. Basta que carreguem neste ponto para eliminar as entradas realizadas. Não vai ser apresentado qualquer pedido de confirmação ao utilizador.

A diferença é óbvia e bem visível no Android

Ao voltarem à pesquisa da Play Store vão encontrar de imediato a diferença bem visível. Todas as entradas foram removidas e tudo está mais simples de usar. Lembrem-se que todas as entradas seguintes vão ser registadas e ficar visíveis.

Este é um passo que podem repetir periodicamente, para assim terem uma pesquisa limpa e sem registos desnecessários. Tal como todas as outras pesquisas do Android, estas podem ser controladas geridas de forma simples utilizador.