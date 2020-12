Ao longo dos últimos dias, lançámos o desafio aos leitores do Pplware para nos indicarem qual ou quais os jogos, que nas suas opiniões, poderiam ser considerados como os jogos (e plataformas) do ano 2020.

A votação já terminou e os Jogos do Ano 2020 – Escolha dos Leitores Pplware já são conhecidos.

Com a chegada de um novo ano, chega também a altura de fazer uma avaliação do que de mais relevante aconteceu no ano que termina.

Mesmo com todas as condicionantes que todos conhecem do ano passado, a verdade é que, ao longo do ano foram lançados muitos e bons jogos. Jogos para todos os gostos e, preferências e que abordaram uma grande variedade de temáticas.

Nos últimos dias, o Pplware lançou uma votação para identificar quais os Jogos do Ano 2020, através das escolhas dos leitores. A votação já terminou e estes foram os resultados.

5º Lugar – AMONG US / GHOST OF TSUSHIMA

Among Us

Com 8,4% dos votos, este jogo extremamente divertido da Innersloth, conseguiu atingir o Top 5 (apesar de em ex aequo com Ghost of Tsushima).

Among Us é um título que se passa num cenário espacial onde cada jogador pode ter uma de duas funções. A grande maioria desempenha o papel de tripulante e uma fatia mais pequena tem como função ser um impostor. O objetivo dos tripulantes é então identificar os impostores do jogo ou também completar as tarefas propostas pelo mapa. Já os impostores devem matar os tripulantes sem serem identificados por estes.

Trata-se de um jogo multiplayer bastante divertido e que não ficou esquecido pela comunidade Pplware.

Ghost of Tsushima

O exclusivo Playstation Ghost of Tsushima foi uma extraordinária surpresa quando foi lançado e a comunidade Pplware não se esqueceu do jogo, com 8,4% dos votos.

Esta grandiosa aventura pelo Japão medieval, produzida pela Sucker Punch Productions, obteve assim o 5º lugar da votação. Na pele de Jin Sakai, o último samurai da ilha de Tsushima (aquando da invasão dos mongóis), o jogador vai ter de libertar a sua terra, dos invasores.

Um jogo de aventura e ação que se passa num vasto, belo e místico mundo aberto à exploração no qual o jogador vai-se querer perder. Ghost of Tsushima obteve a pontuação do Pplware de 9,3 na análise, quando jogado na PlayStation 4.

4º Lugar – CYBERPUNK 2077

Em 4º lugar e colocando as polémicas de parte, com 11,2% dos votos, surge o jogo da CD Projekt, Cyberpunk 2077.

Pelas mãos dos estúdios CD Projekt (responsáveis por The Witcher 3), chegou no final de 2020, Cyberpunk 2077.

Contrariamente ao ambiente medieval de The Witcher, em Cyberpunk 2077 temos é-nos apresentado um universo futurista, onde os implantes cibernéticos são do mais comum que existe em todos os sectores da sociedade, mas, nem por isso evita os problemas que perpetuam na mesma.

Nesta aventura futurista e que decorre na mega-cidade Night City, os jogadores assumem o papel de V – Vincent ou Valerie, um personagem completamente personalizável da cabeça aos pés.

Cyberpunk 2077 obteve a pontuação Pplware de 7,7

3º Lugar – MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Em 3º lugar do pódio, surge Microsoft Flight Simulator da Microsoft e desenvolvido pelos Asobo Studios. Obteve 11,8% dos votos.

Tratou-se de um regresso antecipado e muito desejado do melhor simulador de aeronaves do mercado. Com raízes no longínquo século passado, Microsoft Flight Simulator tem vindo a evoluir ao longo do tempo e este ano surge então como uma fantástica ferramenta de simulação.

Com interfaces com vários sistemas distintos, incluindo a sincronização das condições climáticas em tempo real, Microsoft Flight Simulator é o jogo de eleição para quem pretende sentir na pele todas as sensações e emoções de pilotar aeronaves, desde um Cessna a um Boeing.

2º Lugar – FIFA 21

No 2º lugar do pódio e com 12,4% dos votos surge, pelas mãos da Electronic Arts, FIFA 21.

Há tradições que ainda são o que eram, e FIFA 21 surge novamente entre os jogos preferidos pela comunidade Pplware. Com um lançamento a dois tempos, ou seja, foi lançado primeiro para as consolas de Anterior Geração e mais tarde para as consolas de Nova Geração, FIFA 21 continua a manter uma grande legião de fãs fieis.

Com o Modo VOLTA reforçado e alargado, novas animações, novos ícones, novos movimentos e fintas, várias melhorias gráficas e um Ultimate Team mais viciante que nunca, FIFA 21 obteve o 2º lugar na votação dos leitores do Pplware.

FIFA 21 obteve a pontuação Pplware de 8,5 quando o jogámos na Xbox One.

1º Lugar – THE LAST OF US PARTE 2

Já quando lançámos a nossa análise de The Last of Us Parte 2, antevíamos que estaríamos perante um forte candidato a Jogo do Ano. Segundo a votação que agora termina, os leitores Pplware também partilharam da mesma opinião e elegeram esta nova aventura de Ellie a Jogo Pplware do Ano 2020, com 19,6%.

Uma aventura emocionante e emocional que traz de regresso Ellie e Joel, mas que, após uma tragédia inicial nos mostra uma Ellie mais velha, mais madura e mais forte. The Last of Us Parte 2 tem ainda o condão de nos mostrar o “outro lado da moeda”, através da história de uma outra personagem principal, Abby.

Mais que um jogo, The Last of Us Parte 2 é assim uma história de sobrevivência, amor, amizade e que nos mostra que todos os nossos atos (bons ou maus) têm sempre um impacto em alguém.

The Last of Us Parte 2 obteve a pontuação Pplware de 9,4 e é o Jogo do Ano 2020 – Escolha dos Leitores Pplware.

E quanto a Consolas?

Por outro lado, o Pplware quis conhecer também, quais as preferências dos leitores em relação a plataformas de jogo. Lançámos assim o desafio e a “Voz dos Leitores Pplware” foi ouvida, pelo que as votações de plataformas do ano 2020 já terminaram.

Conforme podem verificar pelos seguintes números, creio que se pode encontrar uma clara hegemonia no que se refere à Nova Geração de consolas. Segundo os números obtidos, a Nova Geração começou já a descolar das consolas antigas, encabeçada então pela grande vencedora, a Playstation 5.

Sony Playstation 5 – 69,1% Microsoft Xbox Series X – 14,1% Nintendo Switch – 9,9% Playstation 4 – 4,3% Xbox One – 1,6%

A “Voz dos Leitores Pplware” foi ouvida e a Plataforma do Ano 2020 – Escolha dos Leitores Pplware é então a mais recente consola da Sony Playstation, a Playstation 5.