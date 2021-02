Novas campanhas promocionais na Playstation Store

Tal como temos vindo a acompanhar, este arranque de 2021 tem sido pródigo em campanhas promocionais para os lados da Playstation Store.

Venham conhecer as mais recentes campanhas que se encontram ativas.

Trata-se de um início de ano bastante ativo, no que respeita a campanhas promocionais a decorrerem na Playstation Store.

São várias as campanhas que têm sido lançadas e recentemente foram apresentadas mais algumas.

Campanha “Escolhas dos Críticos”

Uma campanha lançada com o objetivo de permitir aos jogadores a aquisição de alguns dos melhores jogos Playstation que tenham sido aclamados pela crítica.

Na lista abaixo indicada podem-se ver efetivamente alguns dos títulos de maior sucesso num passado recente e que agora são apresentados com valores promocionais, até 17 de fevereiro:

FIFA 21 Champions Edition (PS5 e PS4): 25,19€

Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition (PS5 e PS4): 79,99€

Watch Dogs: Legion (PS5 e PS4) : 41,99€

Call of Duty: Modern Warfare: 52,49€

DOOM Eternal Standard Edition: 23,09€

God of War Digital Deluxe Edition: 20,09€

Grand Theft Auto V Premium Online Edition: 14,69€

Immortals Fenyx Rising (PS4 e PS5): 41,99€

Madden NFL 21 (PS4 e PS5): 34,99€

Need for Speed Heat Deluxe Edition: 23,99€

Red Dead Redemption 2: 29,99€

Resident Evil 3: 19,79€

Sekiro: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano: 45,49€

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition: 9,99€

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Edição Digital Deluxe: 38,49€

UFC 4: 34,99€

De destacar ainda que Ghost of Tsushima também está disponível com um desconto único de 29% até ao próximo dia 10 de fevereiro, o que significa que pode ser adquirido por 49,99€.

Campanha “Jogos por menos de 15€”

Também até dia 17 de fevereiro, muitos e bons jogos estarão ainda ao abrigo de uma outra campanha que começou agora: Campanha “Jogos por menos de 15€”.

STAR WARS Battlefront II, Assassin’s Creed Unity, Batman: Arkham Knight e Fallout 4 são alguns dos títulos da promoçãp, cujos principais destaques podem ver de seguida:

STAR WARS Battlefront II: 9,99€

Assassin’s Creed Unity: 9,89€

WWE 2K20: 13,99€

7 Days to Die: 6,99€

LEGO Jurassic World: 11,99€

Batman: Arkham Knight: 12,99€

Assassin’s Creed Syndicate: 9,89€

MotoGP 19: 7,49€

Fallout 4: 5,99€

MX vs ATV All Out: 14,99€

Just Cause 4: Reloaded: 9,99€

Hellblade: Senuas Sacrifice: 9,89€

Darkest Dungeon: Ancestral Edition: 9,24€

The Nioh Collection já chegou à PlayStation 5

Entretanto, uma nota final para a chegada de The Nioh Collection à Playstation 5, apresentando uma remasterização e melhoramentos vários de Nioh e Nioh 2. Desta forma, a saga completa de Nioh e suas principais expansões incluídas, vão poder rodar a 120 fps e tempos de carregamento extremamente rápidos.

Para celebrar o lançamento do Nioh 2 Remasterizado, até ao próximo dia 26 de fevereiro, a Team Ninja está a oferecer dois novos e exclusivos conjuntos de armaduras a todos aqueles que tiverem qualquer versão do Nioh 2: o Ornate Gold Armor e o Sohaya Deserter Garb.

Tanto Tom Lee, Diretor Criativo do Estúdio, como o Produtor do título, Fumihiko Yasuda, aproveitaram este momento para agradecer todo o apoio da comunidade, que tem tido um peso importante no jogo. “Adicionámos várias atualizações a estes jogos ao longo dos anos com base nas opiniões da comunidade, de forma a garantir que os nossos samurais desfrutam ao máximo de combates equilibrados. Devido a todas estas opiniões conseguimos melhorar muito o desenvolvimento da saga Nioh, pela qual tanto a KOEI TECMO como a Team Ninka sentem um afeto muito especial. Queremos por isso agradecer por todo o apoio e entrega incondicionais”.