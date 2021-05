Google quer que Android 12 seja também um comando de TV

O Android 12 trará aos smartphones compatíveis muitas novidades. Além do novo aspeto das notificações e de novas funcionalidades de privacidade, a Google quer que os utilizadores utilizem o seu smartphone como controlo remoto.

Assim, da próxima vez que perder o comando da TV, por exemplo, no meio dos sofás, poderá recorrer ao seu smartphone.

Google com novidades para o ecossistema Android

Pelo mundo, existem mais de 80 milhões de aparelhos com o sistema Android TV. Nesse sentido, a Google quer melhorar a experiência dos utilizadores oferecendo uma funcionalidade bastante valiosa.

Pretende que aqueles tenham mais controlo sobre os dispositivos que estão dentro do ecossistema Android TV. Para isso, em breve, apresentará uma aplicação remota de TV integrada que tornará possível o controlo da televisão a partir do smartphone. Embora já exista uma funcionalidade bastante similar, está desatualizada e ao abandono.

A nova funcionalidade de controlo remoto estará disponível para dispositivos com o Android 11 ou superior, ficando a funcionalidade disponível logo que seja lançada. Em princípio, a estreia dar-se-á no final deste ano.

Um comando de TV no seu smartphone

Aparentemente, a funcionalidade de controlo remoto do Android TV é bastante semelhante à da Apple TV no iPhone e iPad. No topo de interface é apresentado um espaço em branco, que é utilizado como um painel de movimentos. Ou seja, o utilizador poderá deslizar sobre ele, de forma a traçar o caminho que quer fazer na TV.

Desta forma, poderá mover-se entre aplicações, selecionar um programa, ou voltar para o ecrã inicial. Além disso, poderá, através do Android, controlar o volume da TV.

Um recurso bastante interessante trazido pela Google é a possibilidade de utilizar o teclado do próprio telemóvel para introduzir nomes de utilizador, palavras-passe, ou mesmo para procurar conteúdos.

Para que o novo controlo remoto Android funcione na sua TV, precisará de hardware específico. No entanto, se tiver um smartphone Android recente e um dispositivo com o sistema Android TV estará, à partida, no bom caminho.

Embora não se saiba exatamente quais, nem todas as televisões terão acesso à nova funcionalidade de controlo remoto. No entanto, sabe-se que a maioria estará abrangida.