Transforme a sua televisão: dê-lhe os recursos de uma TV Box Android

As boxes de TV Android vêm trazer mais funcionalidades a uma televisão, mesmo se estivermos a falar de uma smart TV. O facto de terem disponível a Play Store, abre então um mundo de possibilidades. Jogos, aplicações de streaming, transmissão do ecrã do smartphone na TV e muito mais, através de uma TV Box.

As sugestões que hoje são todas equipadas com processadores Amlogic e duas delas vêm com Android TV. Faça a sua escolha.

TV Box X96 MAX Plus

A TV Box X96 MAX Plus tem Android 9.0 e o seu processador é um Amlogic S905X3 quad-core. Oferece ao utilizador Airplay e Miracast e suporta reprodução de conteúdo em 8K.

Poderá ter acesso a serviços como YouTube, Netflix, Kodi, redes sociais e jogos, contando com a loja de apps da Google Play Store.

Tem suporte para ligações Ethernet Gigabit, Wi-Fi ac (2.4/5.8 GHz) e Bluetooth 4.0. Como ligações físicas além da RJ45, disponibiliza ligação HDMI, AV, IR, portas USB 3.0 e 2.0 e slot para cartão microSD.

A X96 MAX Plus está disponível em armazém de Espanha por 31,91 €, utilizando o código de desconto 3QLRXEOP.

X96 MAX Plus

TV Box MECOOL KM1

A MECOOL KM1 vem equipada com Android, mas com a versão dedicada às TVs, o Android TV. É assim uma box Google Certified. Além da otimização de todo o sistema, ainda dispõe de Google Assistant através do controlo remoto.

O processador que integra esta tv box é um Amlogic S905X3 e está disponível com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Tem slot para cartão microSD, duas portas USB (uma delas 3.0), ligação AV, Ethernet e HMDI.

A MECOOL KM1 pode ser encontrada por 44,51 €, com o código de desconto 5IXNHX7E. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

MECOOL KM1

TV Box MECOOL KM6

Por fim, a sugestão vai para a MECOOL KM6, uma TV Box com Android TV, tal como o modelo anterior. Chromecast integrado, Google Assistant e Google Play são algumas das ofertas deste modelo. Depois, claro, poderão ser instaladas quaisquer apps compatíveis.

O processador que integra é o Amlogic S905X4, tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno que pode ser expandido através de uma qualquer fonte de armazenamento externa, seja uma pen USB, uma drive SSD Portátil ou cartão microSD.

A TV box suporta ligações Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 e tem ligações HDMI 2.1, AV, USB 3.0 e 2.0, ranhura para cartão microSD Ehternet e DC In.

Esta é uma opção mais cara mas, ainda assim, com uma excelente relação qualidade/preço. Está disponível por 54,59 € com o código de desconto 5JXJXYCS. O envio não está sujeito a taxas de alfândega quando utilizado o método EU Priority Line.

MECOOL KM6

