WhatsApp volta à carga com as mudanças na sua Política de Privacidade

A mudança que o Facebook quer impor na política de privacidade do WhatsApp tem-se revelado um pesadelo para a empresa. Esta tem levado os utilizadores a fugirem deste serviço e a procurar alternativas onde os seus dados estejam protegidos.

Para estancar esta mudança não deseja, o WhatsApp acabou por colocar em pausa a mudança. Agora parece que tudo irá ser retomado e com as mesmas regras. A novidade é que vai haver ainda mais informação sobre as mudanças que estão a caminho.

O Facebook vai retomar a mudança no WhatsApp

Foi no início do ano que o Facebook começou a alertar os utilizadores para a mudança que ia aplicar no WhatsApp. Na prática, colocou de forma clara o que já realizava e revelou que irá partilhar os seus dados com outros serviços da empresa, algo que os utilizadores não querem.

Claro que de imediato começou uma migração que levou os utilizadores para as apps concorrentes. Falamos do Telegra, do Signal e de outros, sempre com a promessa de mais segurança, de mais privacidade e de não partilha de dados. O WhatsApp sempre negou estas diferenças.

Mudança na Política de Privacidade vai acontecer

O WhatsApp acabou por colocar em pausa esta mudança, mas tudo parece agora voltar à forma inicial. A nova Política de Privacidade vai mesmo avançar, mas com muito mais informação e ainda mais clareza no processo de aceitação da mesma.

Do que o WhatsApp revelou agora, nas próximas semanas será mostrada uma notificação aos utilizadores. Esta dará acesso a toda a informação, mais clara e que os utilizadores vão poder ler de forma mais calma para poderem tomar a sua decisão.

Mudanças vão acontecer muito em breve

Com esta nova mudança, o WhatsApp prepara a mudança que se sabe estar a chegar. Esta estava inicialmente prevista para 8 de setembro e agora foi reagendada para 15 de março. Nesse dia, para poder usar o serviço do Facebook é obrigatório concordar com a nova Política de Privacidade.

Mesmo estando os utilizadores europeus protegidos pelo RGPD, esta será uma mudança importante. O Facebook já tem acesso a muitos destes dados, mas agora tudo fica claro e com a autorização dada pelos utilizadores. Assim, toda a migração que tem acontecido é normal e até esperada.