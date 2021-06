França multou a Google em 220 milhões de euros por abusar da sua posição dominante

A autoridade de concorrência francesa multou a Google em 220 milhões de euros por abuso da sua posição dominante em publicidade online e favorecer os seus serviços em desvantagem dos concorrentes.

A investigação sobre as práticas desleais de publicidade digital da gigante das pesquisas começou depois de uma reclamação da News Corp Inc., do grupo Le Figaro (que retirou a sua reclamação em novembro) e do grupo Rossel La Voix.

De acordo com o regulador francês, a Google favoreceu a sua tecnologia Google Ad Manager usada para operar o servidor de anúncios DFP e a plataforma de vendas SSP AdX, que permite aos editores vender espaço publicitário nos seus sites e leiloar impressões para anunciantes, respetivamente.

A Google não contestou as alegações do regulador francês e resolveu o caso antitrust concordando em pagar a multa. Além disso, a Google, que é a maior empresa de publicidade do mundo, prometeu “melhorar a interoperabilidade dos serviços do Google Ad Manager com servidor de anúncios de terceiros e soluções de plataforma de vendas de espaço publicitário e cláusulas finais que favorecem o Google”.

Estas práticas muito sérias penalizaram a concorrência no mercado emergente de publicidade online e permitiram à Google não apenas manter, mas também aumentar a sua posição dominante.

Disse Isabelle de Silva, presidente do regulador francês da concorrência.

Google paga e promete melhorar

A Google é uma poderosa empresa de publicidade e tem as mais populares ferramentas de mercado. Confrontada com a sua posição dominante e com a multa aplicada, 220 milhões de euros, a empresa prometeu aumentar o acesso aos dados, flexibilidade e transparência.

Embora acreditemos que oferecemos serviços valiosos e competimos pelos méritos, estamos comprometidos em trabalhar proativamente com os reguladores em todos os lugares para fazer melhorias nos nossos produtos.

Disse Maria Gomri, Diretora Jurídica do Google França.

É por isso que, como parte de uma resolução geral da investigação da FCA, concordamos com um conjunto de compromissos para tornar mais fácil aos editores fazer uso de dados e usar as nossas ferramentas com outras tecnologias de anúncios. Iremos testar e desenvolver estas mudanças ao longo dos próximos meses, antes de as implementarmos de forma mais ampla, incluindo algumas ao nível global.

Reforçou Maria Gomri.

A autoridade de concorrência francesa aceitou os compromissos do Google tornando-os vinculativos como parte da sua decisão no caso.

Gigante já pagou multas de milhões na União Europeia

A Comissão Europeia multou o Google anteriormente em 1,5 mil milhões de euros em março de 2019 por abusar do domínio do mercado para impedir que os concorrentes de publicidade exibam anúncios nas páginas resultantes da pesquisa no seu motor. Esta era já a terceira multa milionária que Bruxelas impunha à Google.