Lycamobile, Nowo e Onitelecom têm poucos clientes em Portugal

Sabia que em Portugal existem 7 operadores móveis virtuais (MVNO)? No entanto, só as operadoras Lycamobile, Nowo e Onitelecom oferecem serviços ao público.

De acordo com a ANACOM, estas operadoras continuam a ter pouca expressão em Portugal, pois representam 2,8% dos acessos e 1,6% das receitas.

No final de 2020, os MVNO eram responsáveis por cerca de 370 mil acessos móveis ativos, o que corresponde a apenas 2,8% do total dos acessos móveis em Portugal. A NOWO é o MVNO de maior dimensão e o que tem registado um crescimento significativo.

A nível da UE, os 2,8% dos acessos móveis dos MVNO colocam Portugal na 10.ª posição do ranking europeu, havendo 4 países em que o peso relativo dos acessos dos MVNO no total dos acessos móveis superava os 10%, com destaque para os Países Baixos, onde representavam quase um quarto do total dos acessos móveis.

Em 2020 o tráfego dos MVNO cresceu significativamente, 28,7%, para 688 milhões de minutos. Deste total, 49 milhões corresponderam a chamadas para redes internacionais (-6,8% face a 2019). O tráfego de Internet em banda larga móvel atingiu os 2 mil TB, registando um aumento de 34,8% face a 2019.

No caso do tráfego de dados, o peso dos MVNO é muito reduzido (cerca de 0,5%, no final de 2020), verificando-se uma expressiva diferença entre o tráfego médio mensal por acesso de Internet dos MVNO (1 GB) e o tráfego médio por acesso dos MNO (4,8 GB).

As receitas de serviços dos MVNO representam 1,6% das receitas de serviços totais, bastante abaixo do peso nos acessos móveis, 2,8%. Releve-se ainda que a receita média mensal dos MVNO em 2020 foi de 11,6 euros, contra 20,9 euros no caso dos operadores de rede (MNO).