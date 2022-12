Sugestões de Natal: Ferramentas para os amantes de bricolage

A bricolage é algo necessário em todas as casas. Há pessoas mais habilidosas que outras e algumas nem tão pouco estão dispostas a fazê-lo, é verdade. No entanto, é factual que sem as ferramentas adequadas terá muito mais dificuldade concretizar até mesmo as tarefas mais simples.

Assim, hoje trazemos mais algumas sugestões de ferramentas que poderão ser um bom presente de Natal.

Ferramentas para os amantes de bricolage

Aparafusadora e berbequim de impacto TOPSHAK TS-ED5 20V

O modelo Topshak TS-ED5 é uma ferramenta que oferece as possibilidades de utilização básicas de uma aparafusadora elétrica mas também permite perfuração de impacto e plana, ou seja, é uma aparafusadora e berbequim num só.

A bateria é de 20V, tem duas velocidades que permitem ir dos 0~400 RPM e 0~1650 RPM e inclui uma luz LED, para uma maior precisão. Para três modos distintos, dispõe de 21 níveis de torque.

A aparafusadora e berbequim de impacto TOPSHAK TS-ED5 20V está disponível por apenas 25,07€, utilizando o código de desconto BG6041fe. O envio é feito a partir de armazém na Espanha.

TOPSHAK TS-ED5 20V

Dremel TOPSHAK TS-MG1

A dremel é uma ferramenta ideal para quem aprimorar os pequenos pormenores, por exemplo, em artesanato, mas também para qualquer bricolage feita em casa. A TOPSHAK TS-MG1 tem três níveis de rotação, com velocidades de 5000 a 15000 rpm, e é adequada para materiais como madeira, plástico, vidro, pedra e metal.

A caixa inclui 35 acessórios e a máquina tem bateria de para grande autonomia e carrega por USB.

A dremel TOPSHAK TS-MG1 está disponível em promoção, por apenas 10,60€ (IVA incluído).

TOPSHAK TS-MG1

Serra elétrica VIOLEWORKS 88VF

Esta pequena serra elétrica será útil não só para pequenas bricolages, mas também quem tem um jardim ou um pomar e precisa de ir podando as árvores.

A bateria desta ferramenta é de 2500 mAh o que permitirá uma utilização a rondar 1 hora e meia (está disponível com duas baterias). Tem uma potência máxima de 800W e é ideal para cortes a rondar os 10 centímetros.

A serra elétrica a bateria VIOLEWORKS 88VF tem um preço de 32,54€, utilizando o código de desconto BG05d643. O envio é feito a partir de armazém europeu.

VIOLEWORKS 88VF

TOPSHAK TS-CH3

Finalmente, a sugestão vai para uma pequena caixa de ferramentas, bastante completa. Tem um martelo, chaves sextavadas, chaves de fendas, pontas para chave de fendas, soquetes, fita métrica, x-acto, entre outros.

A caixa de ferramentas TOPSHAK TS-CH3 de 57 peças tem um preço de apenas 16,39€, com o código de desconto BG15NOV4. O envio é feito a partir de armazém europeu.

TOPSHAK TS-CH3