Sugestão: gadgets para melhorar o seu dia-a-dia

A tecnologia faz parte dos nossos dias e existem gadgets que podem fazer a diferença. É por isso que hoje apresentamos algumas sugestões de produtos que poderão melhorar o seu dia-a-dia.

Venha conhecer as propostas.

Projetor Bakeey VP1

Para poder transformar qualquer divisão da sua casa numa sala de cinema basta ter um projetor e uma parede em branco. Depois é ajustar a distância à parede, preparar as pipocas e desfrutar de um bom filme.

O projetor Bakeey VP1 reproduz imagem a 1080p e tem um brilho de 10000 Lúmens e suporta todos os formatos de imagem, vídeo e som mais populares. Estamos perante um equipamento que permite uma projeção desde as 50 polegadas até às 300 polegadas. Assim, a distância de projeção pode ir até aos 6 metros.

O projetor faz ajuste automático do ângulo de projeção, tem Wi-Fi 2.4G e 5G, um altifalante de 10W e bluetooth 5.0.

O projetor Bakeey VP1 está disponível por 194,72€´(IVA incluído), utilizando o código de desconto BGBKVP1. O envio é seguro e sem custos adicionais na entrega.

Bakeey VP1

Passadeira dobrável Geemax C2

As passadeiras para corrida são normalmente associadas a máquinas grandes, em muitos casos, a monos que estão a um canto da casa e que ninguém usa. Mas hoje já se encontram propostas no mercado bastante compactas e dobráveis, e que ainda incluem tecnologias "smart".

A Geemax C2 é uma passadeira elétrica que suporta grande impacto, sendo ideal para corrida e caminhada. Tem assim uma variação de velocidade que vai desde os 1 aos 12 km/h. Além disso, suporta peso até 120kg.

No botão circular colocado na barra existem os controlos e um painel digital. A passadeira é dobrável, permitindo que seja guardada com maior facilidade.

A Geemax C2 tem ligação Bluetooth para emparelhar com o smartphone e todo o controlo pode ser então feito via app. A app ainda disponibiliza alguns exercícios para acompanhar.

A passadeira dobrável Geemax C2 tem um preço promocional de lançamento de 368,95€. O envio está disponível a partir de armazém europeu (CZ), com portes gratuitos e entrega sem custos adicionais.

Geemax C2

Suporte 360 BlitzWolf BW-TS8

Com tantos ecrãs no nosso dia-a-dia ter um bom suporte poderá facilitar a vida em muitos momentos. Por exemplo, para quando se está a cozinhar, pode ter-se a receita no smartphone ou no tablet apoiados num destes suportes.

Pode ser levado para o escritório para suportar o smartphone que faz de webcam durante uma reunião, ou pode servir para os miúdos verem um filme em qualquer lado sem terem que estar com uma má postura corporal a segurar o equipamento... entre tantos outros cenários.

Este suporte tem uma largura de fixação de 115 a 230 mm (largura do dispositivo) e um tem um comprimento máximo de 1 metro. É composto por plástico e liga de alumínio com 400 g de peso. O suporte 360 BlitzWolf BW-TS8 para smartphone ou tablet está disponível por 22,54€, utilizando o código de desconto BGa48a47. O envio é gratuito, feito a partir do armazém de Espanha.

BlitzWolf BW-TS8

Cadeira gaming de massagens Douxlife GC-RC03

Para conforto e mesmo por questões de saúde é importante ter uma boa cadeira no escritório. Esta Douxlife GC-RC03, além das especificações e design características de uma cadeira gaming comum, como braços ajustáveis, costas reclináveis e acolchoadas, ajuste de altura... entre outras, tem uma particularidade que eleva a sua qualidade.

Esta cadeira é elétrica que faz massagens através de vibação, em várias zonas do corpo, tendo um contolo remoto integrado. Além disso, tem apoio de pés.

A cadeira elétrica gaming Douxlife GC-RC03 está disponível por 163,97€, com o código de desconto BG7e2a7e. Mais uma vez, o envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos.

Douxlife GC-RC03