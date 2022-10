Rússia está a fazer exercícios com forças nucleares! Putin está a ver

Desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que o tema "Ataque Nuclear" tem sido amplamente discutido, não fosse a Rússia a maior potência nuclear.

De acordo com o Kremlin, a Rússia realizou hoje exercícios com as suas forças nucleares estratégicas sob a supervisão do Presidente russo, Vladimir Putin. O objetivo foi simular um "ataque nuclear massivo”.

Rússia: Simulação de “ataque nuclear massivo”...

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse a Putin de que os exercícios se destinaram a simular um “ataque nuclear massivo” da Rússia em retaliação a um ataque nuclear contra o país, revelou a agência norte-americana AP, citada pela Agência Lusa.

Segundo a agência espanhola EFE, Putin assistiu aos exercícios de simulação do “ataque nuclear massivo” por videoconferência. Do que se sabe, os exercícios incluíram a utilização de um míssil balístico disparado na península de Kamchatka, no Extremo Oriente russo, e outro das águas do Mar de Barents, no Ártico. O exercício também envolveu aviões de longo alcance Tu-95.

Os Estados Unidos disseram que a Rússia informou Washington sobre os exercícios com antecedência. As forças estratégicas da Rússia são concebidas para responder a ameaças, incluindo a guerra nuclear.

Estão equipas dispõem de mísseis de longo alcance intercontinentais, bombardeiros estratégicos de longo alcance, submarinos e navios de superfície.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro deste ano, desencadeando uma guerra que mergulhou a Europa naquela que é considerada a mais grave crise de segurança desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

