ReCapture permite que o iPhone grave time-lapse sem precisar ficar parado no mesmo lugar

A ideia é muito interessante e permite que o utilizador possa usar a funcionalidade time-lapse com outro tipo de facilidade. Isto porque este tipo de vídeos são muito apreciados, mas criá-los geralmente envolve deixar a câmara num lugar durante a filmagem. Uma nova aplicação vem agora possibilitar que estes vídeos sejam gravados num smartphone, que pode ser movido e usado para outras coisas entre as filmagens.

ReCapture foi criado por uma equipa de investigadores da Cornell University e está disponível gratuitamente para o iPhone.

ReCapture: Faça um time-lapse de maneira completamente diferente

Normalmente, ao filmar imagens time-lapse, uma câmara é colocada sobre um tripé, imobilizada e deixada para captar uma série de imagens fixas em intervalos regulares. Quando estas imagens são posteriormente todas vistas sucessivamente, a ação gravada - que pode ter ocorrido durante horas, dias, semanas ou mais tempo - é condensada no espaço de segundos ou minutos.

De modo a manter o vídeo suave, a câmara não pode ser movida durante todo o período de gravação, a menos que esteja a ser intencionalmente (e muito lentamente) desviada ou inclinada. Isto significa que o fotógrafo tem de ficar com a câmara durante todo o tempo, ou colocá-la num local onde seja pouco provável que seja roubada ou danificada.

Além disso, a câmara não pode ser usada para mais nada enquanto estiver a gravar o vídeo em time-lapse. Escusado será dizer que isto poderia ser bastante inconveniente se a câmara fosse integrada no smartphone do fotógrafo. É aí que entra a aplicação ReCapture.

Um produto de investigação da Universidade de Cornell

Criada por uma equipa de investigadores, a aplicação iOS permite ao utilizador (e ao seu iPhone) ir e voltar de um local específico, fotografando imagens alinhadas do mesmo sujeito cada vez que lá se encontram. Eles utilizam a aplicação em modos diferentes, dependendo do que estão a filmar.

O modo Overlay, por exemplo, é bom para fotografias largas onde o alinhamento extremamente exato entre fotografias não é muito importante. Ao utilizá-lo, é possível começar por fotografar uma imagem inicial. Utilizando as suas coordenadas GPS, a aplicação guia-os subsequentemente de volta ao mesmo local, sobrepondo cada vez uma versão translúcida do disparo previamente gravado no seu ecrã de visor. O utilizador apenas alinha então o disparo atual com essa sobreposição.

Ao fotografar close-ups, onde mesmo pequenas inconsistências de alinhamento aparecerão mais, o utilizador seleciona o Modo de Captura 3D. Vai mais além do Overlay, utilizando a IMU (unidade de medição inercial) do telefone para medir a sua posição no espaço tridimensional. Em seguida, guia o utilizador no posicionamento preciso do telefone, ao exibir setas direcionais no ecrã.

Finalmente, o Light Field Mode "recolhe uma gama de imagens que podem ser utilizadas para reconstruir a cena em 3D offline". Independentemente do(s) modo(s) utilizado(s), a aplicação permite a captação de múltiplos vídeos com time-lapse em simultâneo, com o utilizador a andar para trás e para a frente entre os vários locais.

Um artigo sobre o estudo, que está a ser conduzido pelo professor Abe Davis e pelo especialistas em Informática Ruyu Yan, foi recentemente apresentado no Association for Computing Machinery (ACM) Symposium de 2022 sobre Software e Tecnologia de Interface de Utilizador.

Esta aplicação está disponível para iPhone e iPad.