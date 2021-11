POCO M4 Pro chega amanhã. Saiba o que esperar deste novo smartphone

A POCO através das suas páginas oficiais nas redes sociais tem vindo a lançar alguns teasers relativos ao seu novo smartphone. O POCO M4 Pro 5G será lançado amanhã (dia 9 de novembro) ao mercado global e já é certo que terá som em stereo, carregamento rápido a 33W e motor linear do eixo X para vibração. Tudo informações que se podem retirar das publicações da marca.

Mas o que é que há mais para saber?

Os lançamentos de produtos tecnológicos para o consumidor doméstico estão cada vez menos secretos. A divulgação de imagens, o escrutínio de documentos de certificados, dos sites das fabricantes, as divulgações de especificações por parte de "pessoas próximas" do desenvolvimento, estão a fazer com que o fator surpresa se desvaneça cada vez mais.

A Samsung, por exemplo, acaba de iniciar uma investigação interna para descobrir e penalizar o autor de algumas fotos ao Galaxy S22 Ultra que tinha autocolante com indicação explícita de que era um produto confidencial: "Confidencial - fotografias não são permitidas. Não está para venda. Não revele informações"

Já a Apple terá funcionários a trabalhar com câmaras corporais para minimizar os riscos de fugas de informação.

Se não os podes vencer, junta-te a eles!

No entanto, existem outras fabricantes que estão a adotar uma estratégia diferente. A Xiaomi e empresas do grupo, bem como a OnePlus ou a OPPO, estão a optar por serem elas próprias, de forma oficial, a ir divulgando algumas especificações dos seus produtos antes dos lançamentos.

A POCO está agora a promover o seu M4 Pro que será lançado já amanhã para o mercado global. Entretanto, já foram divulgadas algumas especificações sob efeito de charadas no Twitter, com imagens que escondem especificações e muitas outras estão não podiam escapar aos leakers do costume.

POCO M4 Pro - o que é que já se sabe?

Já se sabe que uma das cores características dos POCO é o amarelo e, por isso, se falarmos de cores escolhidas para este smartphone essa é quase óbvia, a juntar ao clássico cinza. Numa renderização é vísivel a porta USB tipo-C, jack de áudio e, tal como já foi confirmado, dois altifalantes, para reprodução de som em stereo. Há também dois microfones para uma melhor captação de som.

Segundo foi divulgado, o smartphone terá ecrã IPS de 6,6 polegadas com taxa de atualização de 90Hz e uma resolução FullH+. Este ecrã será perfurado pela câmara frontal que terá 16 MP e o sensor de impressões digitais estará colocado na lateral, no botão Power.

Já que falámos em câmaras, a principal será de 50 MP e uma ultra grande angular de 8 MP. Aparentemente, deverá também haver uma macro e uma de profundidade. De notar que, nos teasers da POCO já foi revelado que haverá inteligência artificial a trabalhar na câmara.

O processador será um MediaTek Dimensity 810 e a bateria terá 5000 mAh. É já certo também que carregará a 33W. A interface de utilizador será, para já, aplicada sobre o Android 11 e será baseada na MIUI 12.5, desenhada para os modelos POCO.

Segundo já foi encontrado nas listas da FCC, haverá três modelos de 4GB+128GB, 6GB+128GB e 8GB+128GB. Sobre o preço, não há ainda certezas, mas deverá rondar os 200 €.