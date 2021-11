Samsung investiga o autor da foto real do Samsung Galaxy S22 Ultra que foi revelada

Já estamos habituados a que sejam reveladas antecipadamente informações ou imagens de algum produto muito aguardado, mas que ainda não foi apresentado oficialmente. E isso foi o que aconteceu recentemente com o próximo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, onde um popular leaker revelou imagens reais do equipamento.

No entanto, parece que a marca sul-coreana não gostou nada desta divulgação antecipada e já estará a investigar quem poderá ter sido o autor das referidas fotografias e também da divulgação ao leaker.

Recentemente o leaker John Prosser, do site Front Page Tech, revelou algumas imagens reais do próximo Samsung Galaxy S22 Ultra. Através das imagens podemos verificar diversos pormenores do equipamento, tal como a ausência de uma moldura para as câmaras fotográficas traseiras, ao contrário dos antecessores Galaxy S20 Ultra e Galaxy S21 Ultra. Por sua vez, as câmaras aparecem destacadas diretamente da estrutura traseira e este foi um detalhe que não agradou a todos os utilizadores.

Contudo, nas imagens também se pode verificar que o Galaxy S22 Ultra fotografado tem um autocolante que indica "Confidencial - fotografias não são permitidas. Não está para venda. Não revele informações".

Samsung não gostou de ver as imagens reais do S22 Ultra reveladas

Não é fácil para as empresas conseguirem controlar estas informações passadas "pela porta do cavalo". Mas, no geral, as marcas não reagem de uma forma significativa a estes leaks.

No entanto, parece que a Samsung não gostou nada de ver o novo Galaxy S22 Ultra revelado antes do tempo. Segundo o insider Ice Universe, a marca sul-coreana poderá mesmo fazer uma 'limpeza' no pessoal da empresa. Segundo consta, a Samsung iniciou agora uma investigação interna para encontrar o autor e culpado pela divulgação das informações para o popular leaker.

Por sua vez, John Prosser já reagiu à notícia na sua conta da rede social Twitter, e aproveitou para revelar ainda mais detalhes.

Nestas novas informações, o leaker indica que haverá um evento de imprensa Unpacked no dia 4 de janeiro de 2022, onde será exibido o Galaxy S21 FE, sendo que as vendas do mesmo começam a 11 de janeiro.

Por sua vez há dados recentes de que a Samsung deve lançar os seus novos smartphones Galaxy S22 a 18 de fevereiro de 2022, com pré-venda no dia 8 do mesmo mês. E o novo tweet de John Prosser corrobora essa informação.

Parece que este é um assunto que ainda terá mais episódios e, como tal, cá estaremos para acompanhar tudo o que possa acontecer.