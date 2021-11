A presença de redes Wi-Fi é algo comum nos dias de hoje, sendo fácil e direta a sua utilização, quase automática e transparente. Esta facilidade permite aos nossos smartphones e portáteis estarem ligados à Internet de forma simples.

Mesmo não tendo um processo complicado de configuração, há sempre elementos que temos de saber, e que nem sempre estão disponíveis. Assim, veja como pode partilhar a rede Wi-Fi do seu smartphone Xiaomi.

Configurar uma rede Wi-Fi num smartphone não é complicado. Tendo os dados certos, qualquer utilizador pode facilmente garantir o acesso à Internet e assim dar uma nova vida ao seu equipamento e aos serviços que estão presentes.

Claro que há sempre a dependência de informação como a palavra passe, que nem sempre temos disponíveis ou requer lembramos qual é. Assim, importa ter uma forma de partilhar a configuração destas redes Wi-Fi, sem complicações ou informação sensível e nem sempre acessível.

Num smartphone Xiaomi podem fazer este passo de forma muito simples, para ajudarem qualquer outro equipamento. Basta abrirem as configurações do equipamento e depois escolher a opção Wi-Fi, que está perto do topo desta área.

Aqui dentro vão encontrar as redes Wi-Fi que o smartphone Xiaomi está a detetar e também a que estará ligado nesse momento. Para partilhar essa rede, só precisam de carregar no nome da rede e depois ver surgir o código QR que será usado.

Do lado do utilizador que está a configurar a rede Wi-Fi, deve apenas ler o código QR apresentado no smartphone Xiaomi. De imediato a rede que quer aceder ficará configurada e pronta a ser ligada pelo smartphone, independente da sua marca ou modelo.

Usem este método de configuração sempre que precisem de configurar uma rede Wi-Fi de forma simples e rápida. Com um simples leitor de códigos QR podem ter tudo pronto para ser usado, sem complicações ou perguntas para saber qual a password da rede ou outros parâmetros.