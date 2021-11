WhatsApp: o que significa “O seu código de segurança partilhado foi alterado”?

É interessante perceber que aquilo que muitas vezes não prestamos atenção, ou damos importância, pode ser algo preocupante para outros utilizadores. Aliás, esta foi uma questão que nos chegou ao Consultório e que, de facto, é pertinente. Já deram conta que nas últimas semanas começou a aparecer mais frequentemente no WhatsApp a frase "O seu código de segurança partilhado 'nome do contacto' foi alterado". Mas o que quer isso dizer afinal?

A empresa por trás da rede social refere que para eles a privacidade e a segurança estão no ADN da empresa. Como tal, integraram a encriptação ponto a ponto na aplicação. Vamos então perceber a verdadeira razão desta frase.

WhatsApp está cada vez mais seguro, diz a Meta

Pese o facto de o WhatsApp ser muitas vezes apontado como tendo falhas de segurança e privacidade, o serviço encripta as nossas conversas desde há alguns anos. O Facebook, que recentemente mudou o seu nome para "Meta", usa números de segurança de 60 dígitos para proteger as mensagens dos olhos de terceiros.

Em novembro, em vários fóruns por esse mundo fora, começaram a aparecer relatos de alguns utilizadores, preocupados com a presença no seu WhatsApp do alerta "O seu código de segurança partilhado 'nome do contacto' foi alterado". Neste fim de semana recebemos algumas questões igualmente relacionadas com esta frase que inquieta os utilizadores.

Por que razão aparece a mensagem que o código de segurança foi alterado?

Conforme é dito pelo próprio WhatsApp, o sistema atualiza regularmente os números de segurança da sua criptografia e normalmente esse processo é transparente ao utilizador.

Isto acontece quando um dos nossos contactos reinstala o serviço ou muda o número de telefone. O código é transferido automaticamente, mas podemos ser notificados disso, se assim o entendermos. Se tiver curiosidade em perceber como pode ativar ou desativar este alerta, veja em Definições > Conta > Segurança > Mostrar notificações de segurança.

Nativamente, esta opção vem desligada, até para o utilizador saber destas alterações. Isso permite esta informação na janela de conversa dos contactos.

Como podemos ver nesse menu, com esta opção ativa:

Receba uma notificação quando o seu código de segurança partilhado com um contacto numa conversa encriptada ponto a ponto for alterado. Caso tenha vários dispositivos, esta definição tem de ser ativada em cada dispositivo em que pretenda receber notificações. Saber mais.

Portanto, o facto de receber esta mensagem é apenas uma informação sobre a atividade automática do sistema. Não é motivo para ter receios que alguém lhe está a tentar entrar na conta.

