Novo Watch GT 6 chega em breve e Huawei tem 50 € de desconto

A Huawei está a preparar um evento exclusivo para assinalar o lançamento dos seus novos dispositivos wearables. Com o tema "Ride the Wind", o evento será palco a chegada do novo membro da família Watch GT ao catálogo da marca, que tem 50 euros de desconto para os mais curiosos.

Após consolidar a sua liderança no mercado global de dispositivos wearables no primeiro semestre de 2025, com uma quota de 20,2%, segundo a consultora IDC, a Huawei prepara-se para apresentar as suas próximas inovações, em Paris, num evento exclusivo.

Os dispositivos da Huawei são amplamente reconhecidos pelo design e funcionalidades avançadas de monitorização de saúde, bem como bem-estar e desempenho físico. Afinal, estas proporcionam aos utilizadores uma experiência inteligente, eficiente e sofisticada.

Atualmente, a linha de wearables da marca inclui produtos como os seguintes:

Watch FIT 4, com um mostrador quadrado que revela a sua modernidade e funcionalidades inovadoras;

Watch GT 5, um dispositivo que se distingue pelo seu sistema exclusivo Huawei TruSense;

Watch 5, um equipamento que alia o design a dois modos de bateria avançados;

Watch Ultimate, um smartwatch com suporte para atividades de alto desempenho como mergulho, golfe e expedição.

Um dos avanços de maior impacto da marca é o Huawei Watch D2, o primeiro smartwatch a disponibilizar Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) diretamente no pulso.

Com rigor clínico, esta funcionalidade cumpre os regulamentos da União Europeia aplicáveis a dispositivos médicos e estabelece um novo padrão na integração entre tecnologia de consumo e saúde.

Futuro dos wearables celebrado em Paris

O evento "Ride the Wind" promete ser um marco importante para a Huawei, no qual serão apresentadas as mais recentes inovações que irão definir o futuro da tecnologia wearable.

Segundo a marca, esta continua a investir fortemente em I&D, com o objetivo de oferecer produtos que elevem a experiência do utilizador, tanto em funcionalidade como em design.