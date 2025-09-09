“Cinto-me Vivo” arranca hoje! Conheça os locais onde vai estar a GNR e a PSP

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) começam hoje, dia 9 de setembro, a Campanha de Segurança Rodoviária Cinto-me Vivo, inserida no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025.

A decorrer entre 9 e 15 de setembro, a campanha visa alertar condutores e passageiros sobre o uso correto dos dispositivos de segurança.

Na colisão, um veículo imobiliza-se numa fração de segundo, mas os ocupantes, caso não usem cinto de segurança, continuam a seguir na direção do movimento, com uma velocidade igual à que seguia o veículo, no instante inicial do acidente. Na colisão frontal a 50 km/h, um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar.

O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente.

Está, igualmente, comprovado que o uso correto de cadeirinha, homologada e adaptada ao peso da criança, reduz em 60% o risco de lesões graves. Em crianças até aos quatro anos, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, reduz até 90% o risco de lesões graves ou de morte.

A campanha integra:

Ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira;

Operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição da sinistralidade e a adoção de comportamentos seguros, por parte dos condutores, no que respeita à correta utilização dos dispositivos de segurança.

"Cinto-me Vivo": Locais onde vão decorrer as ações de fiscalização

As ações de sensibilização da ANSR ocorrem, em simultâneo, as com operações de fiscalização das Forças de Segurança, nas seguintes datas, horários e localidades:

09/09 | 08h00: EN13 – Mindelo, Vila do Conde (41.306487, -8.703161) – ANSR e GNR

10/09 | 08h00: Rua Alvarinho Santos, Gondomar (41.14734, -8.54770) – ANSR e PSP

11/09 | 08h00: Rotunda Rua da Ribeirinha - Santa Maria de Lamas (40.976250, -8.572833) – ANSR e GNR

12/09 | 10h00: Avenida Inês de Castro (Rotunda das Lajes), Coimbra (40.196856, -8.430873) – ANSR e PSP

15/09 | 08h00: Rotunda EN10-1/IC20 - Costa da Caparica, Almada (38.646193, -9.233871) – ANSR e GNR

Saiba também onde vão estar os radares de velocidade nos próximos dias - ver aqui.