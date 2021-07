Mercado dos tablets está a crescer, mas é prejudicado pela falta de componentes

Nem sempre os tablets são atualmente um assunto de destaque no mundo das notícias tecnológicas. Mas isso não significa que não sejam equipamentos ainda muito apreciados pelo público. E segundo a maioria dos nossos leitores, os tablets ainda são produtos tecnológicos úteis.

Outra prova disso mesmo é que o envio de tablets está a crescer. No entanto, tal como outros segmentos, também este está a sofrer com a escassez de componentes.

Vendas de tablets aumentam

A Strategy Analytics revelou as estatísticas sobre o mercado global de tablets no segundo trimestre de 2021. De acordo com os dados, os envios deste equipamento aumentaram cerca de 5% numa comparação ano a ano. Em termos de quantidades, rondou as 45,2 milhões de unidades enviadas.

Segundo os analistas, esta procura ainda é devida à pandemia, a qual teima em não terminar. Ou seja, os utilizadores um pouco por todo o mundo recorrem aos tablets para a realização de tarefas quer profissionais, quer domésticas e de lazer.

Apple lidera

Numa análise mais aprofundada, os resultados mostram que este mercado é liderado de forma segura pela Apple, com 15,8 milhões de iPads vendidos durantes os últimos três meses. Esta quantidade dá à marca da maçã uma participação de 35% e um crescimento ano a ano de 11%.

No segundo lugar da tabela encontra-se a Samsung com 8,2 milhões de tablets enviados, conseguindo 18% de participação e um crescimento de 19% face ao ano anterior. A Lenovo ocupa o terceiro lugar com 4,7 milhões de vendas. A marca chinesa conquista assim 10% do mercado e cresce incríveis 67% ano a ano.

Já a Amazon enviou 4,2 milhões de tablets, o que lhe dá 9% de participação, tendo crescido 49% face ao ano passado. A Huawei ocupa o quinto lugar com 2,1 milhões de equipamentos vendidos e 5% de quota de mercado, mas uma queda abrupta de 57% ano a ano.

Escassez de componentes não ajuda

Estes valores acontecem numa fase crítica de acentuada escassez de componentes. Para já alunos, professores e outros trabalhadores estão no período de férias, mas certamente que muitas famílias já estão a planear a compra dos produtos tecnológicos necessários para os próximos meses.

Desta forma, os especialistas acreditam que estes números vão baixar significativamente no próximo trimestre, uma vez que será complicado para a indústria dar conta do recado e conseguir responder a todos os pedidos de tablets estimados para esse período.