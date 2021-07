Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Qual a melhor opção para fotografias, máquina ou o telemóvel?

Boa tarde Desta vez venho tirar uma dúvida, se calhar também de muitas outras pessoas. Agora em altura de férias, qual a melhor opção para fotografias? A máquina ou o telemóvel? Relativamente a ambos quais os que recomendam relação preço qualidade? Obrigado Cumprimentos

Resposta:

Pedro,

Essa questão é demasiado abrangente para ser respondida sem que sejam referidos outros critérios. Há imensos outros aspetos que devem ser considerados para fazer uma escolha desse tipo:

tipo de férias – a predisposição para ter uma máquina fotográfica ao pescoço ou simplesmente tirar o smartphone do bolso, captar o momento e voltar a arrumá-lo

o tratamento final – que finalidade vai dar às fotos? fazer edição minuciosa, publicar, revelar, ou apenas guardar para mais tarde recordar?

orçamento – até quanto está disposto a gastar?

vídeo – é algo que interessa? nas máquinas fotográficas, geralmente apenas um dos aspetos, entre foto ou vídeo, está mais desenvolvido

Mesmo com todos estes aspetos definidos, é difícil dar uma resposta concreta, até porque o mercado está recheado de boas opções.

Em todo o caso, assumindo o mais habitual, que vai fazer umas férias de verão que pretende recordar mais tarde, com fotos e vídeos, com um orçamento de 200 a 500€, definitivamente que o que procura é um smartphone.

Estão sempre conosco, sempre de acesso rápido, têm tecnologia que só existe em máquinas de determinada gama (HDR, modos inteligentes, entre outros), permitem guardar, gerir e partilhar facilmente os conteúdos, e a qualidade de foto+vídeo é muito aceitável para quem não é perfeccionista.

Os smartphones Samsung são dos mais conceituados em fotografia, olhando ao que conseguem fazer em todas as gamas, e não apenas nos topo de gama. Há outros muito bons, como Huawei ou mesmo os Xiaomi mais recentes, mas não tenho uma sugestão específica para lhe dar.

Se o cenário que assumi não se enquadra com o que pretende, então sugiro que pondere nos 4 aspetos que referi e decida com base nisso.

Boas férias!

[Respondido por Hugo Cura]

O que estou a fazer de errado nesta instalação?

Boa tarde, Já efectuei pesquisas no dr. google, mas sem resultado. Pelo que, não há volta a dar: “as questões devem ser colocadas a quem sabe, ponto!”. Então, a minha questão é: Por avaria do anterior, instalei um inersor solar, da marca Solax, que tem a possibilidade de transmitir os dados da produção via net, para a cloud, por forma a poder acedê-los em qualquer dispositivo. Após instalar o aparelho “Pocket Wifi 2.0” no inversor, segui as instruções do manual e, através de um portátil, nas redes wifi disponíveis, aparece a rede wifi “Wifi_SWWWY8SHTG”, que identifica este aparelho. É necessário ligar-me a este sinal, para poder aceder à página da marca e efectuar o registo do mesmo, mas… nada. Aparece um aviso a dizer que não é possível aceder a “Wifi_……”. Os meus conhecimentos de informática não me permitem ir mais além. Será necessário algum ajuste ou alteração nas configurações do router? Tenho serviço MEO e o router é o Technicolor TG789vac v2. Um muito obrigado antecipado. A. Moura

Resposta:

A. Moura,

Não, isso nada tem a ver com o router ou com o acesso à internet, simplesmente porque ainda não chegou a esse passo.

Primeiro, ao ligar-se ao dispositivo, vai poder configurá-lo e dizer-lhe de que forma se poderá ligar à sua rede. Só depois disso, ele vai tentar ligar-se, e aí poderão surgir outras questões.

Assim, deve ligar-se ao dispositivo, e ignorar qualquer mensagem que refira que o acesso à internet não está disponível. É natural que isso aconteça, pois, tal como referi anteriormente, essa ligação é unicamente para o configurar.

Se não conseguir ligar-se utilizando o computador, experimente com o smartphone, tal como é sugerido no manual disponibilizado pelo fabricante.

Após isso, deve então abrir o browser e aceder ao endereço http://5.8.8.8/ e abrir, para que surja a página de configuração e a preencha com o nome da sua rede Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe (Key). Basta guardar e fazer o registo do dispositivo tal como é indicado no manual, é que seja depois encontrado e inicie a sua operação.

Portanto, resumindo, o problema pode estar relacionado simplesmente com o dispositivo que está a usar, nem nenhuma razão em concreto.

[Respondido por Hugo Cura]

Escolhi bem aquele que será o meu mini PC?

Olá caros amigos, Mais uma vez me dirijo a Vocês e aos Vossos bons conselhos, li no dia 26 de junho a Vossa opinião sobre o Mini Pc Beelink, analisei as várias opções e digamos que o Beelink GT-R Pro MINI PC AMD Ryzen5 3550H Quad Core 16GB RAM 512GB SSD 1 TB HDD foi aquele que mais me chamou atenção, a minha questão é a seguinte; Eu utilizo o PC essencialmente para trabalhar no Office, manipular alguns vídeos e fotos e navegação na Net, não utilizo para jogos, será que esta versão não é (como dizer: mal empregada para isso?) Será que uma mais barata satisfaz perfeitamente a minha utilização? Se sim qual a que usariam? A outra questão é; eles em Portugal não tem representação? Melhores Cumprimentos José Braz

Resposta:

José,

Efetivamente esse modelo poderia ser encarado como um pouco “bom demais” para uma utilização normal.

No entanto, e dado alguns dos pormenores da utilização que diz ser a sua normal, há algumas vantagens em escolher esse modelo em particular.

Falamos da manipulação de vídeo e de imagem, que agradecem de sobremaneira da RAM adicional que tem.

O disco/SSD que têm são também uma vantagem, uma vez que consegue guardar muito mais dados num PC tão pequeno.

Assim, mesmo parecendo de imediato que é bom demais, na verdade poderá bem adaptar-se à sua utilização, dando-lhe ainda alguma margem para crescer.

Quanto à representação da marca no nosso país, lamentavelmente não existe qualquer informação, o que nos leva a concluir que simplesmente não existe.

[Respondido por Pedro Simões]

Como migrar os dados de um Android para o Oukitel C21 Pro?

Ao cuidado de Hugo Cura, Em relação ao assunto acima citado e no seguimento da sua resposta decidi encomendar o produto Oukitel C21 Pro à AliExpress, o qual aparentemente já se encontra a caminho. Em face disto gostaria de lhe pôr uma questão, uma vez que esta compra se destina a uma oferta ao meu filho que, maioritariamente, utiliza o smartphone para jogar! A questão é a seguinte: é possível transpor do smartphone atual para o novo as aplicações instaladas com o histórico dos resultados já obtidos ou tem de instalar tudo de raiz perdendo os valores já acumulados? Se for possível, como se faz? Grato pela sua atenção, subscrevo-me, Fernando Castro

Resposta:

Fernando,

A resposta é: depende.

Depende essencialmente dos jogos, da capacidade de se ligarem ao Google Play Jogos e do facto de já estar, ou não, a ser utilizado para guardar o progresso dos jogos atuais.

Basicamente, o Google Play Jogos permite não só monitorizar o progresso dos jogos mas também desafiar amigos, exibir capacidades e continuar a jogar em qualquer dispositivo a partir de onde parou. Mas a verdade é que é necessário que essa funcionalidade/compatibilidade tenha sido implementado pelo produtor do jogo.

Caso isso não tenha acontecido, há outros procedimentos avançados que podem ser tentados, mas podem necessitar de um conhecimento mais abrangente, até porque pode variar entre marcas/versões do Android. Um exemplo disso é a app Helium – App Sync and Backup, que permite fazê-lo sem root, mas, como disse, poderá revelar-se um procedimento avançado ou impossível, até porque essa app não é atualizada há mais de 2 anos.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para ter um PC novo sem gastar muito?

Boa noite, Preciso de um aconselhamento vosso, se for possível e se puderem dar-se a esse incómodo. Só vosso leitor fiel e acompanho todos os dias as vossas newsletters com muito agrado. Tenho um desktop já há cerca de 5 anos, montado por mim, com os componentes que na altura me pareceram mais equilibrados para o meu orçamento, que não é muito grande. Ele funciona normalmente, mas uma vez por outra, quando o ligo, ele tenta ligar mas desliga logo a seguir e entra num ciclo de ligar e desligar, segundo a segundo. Quando o desligo da corrente , espero um minuto e ele volta a ligar normalmente, mantendo-se a ligar com normalidade durante muitos dias seguidos. Depois, subitamente, volta ao ciclo de não ligar. Eu gostaria muito de fazer um upgrade, mas como sou um amador, não sei o que posso aproveitar e o que preciso de substituir. Por exemplo, a motherboard já é muito antiga e talvez devesse ser substituida, pois tem um socket 1155 que já não se usa, penso eu. Mas depois tenho que substuir o processador para ser compatível. Mas qual? Eu não jogo, o computador para mim serve para a internet, receber e mandar e-mails, uso um programa de fotografia (Corel Paint Shop), faço pequenas coisas em Excel e armazeno fotos. Pouco mais, além de manter sempre actualizado o Windows 10 Pro 64 bits. A placa gráfica é fraquinha, mas como agora estão a preços incomportáveis, poderia usar um processador com gráfica integrada? Enfim, tenho muitas dúvidas e, se lhes for possível, agradecia o vosso aconselhamento. Pode ser? Agradecimentos antecipados e continuem com a divulgação de novidades, muito úteis para os amadores. Cumprimentos Afonso Cabral Lopes

Resposta:

Afonso,

Infelizmente não existe uma resposta pronta para a sua questão, levando a que tenha de ter algum trabalho, mas que depois irá certamente compensar.

O primeiro ponto está mesmo no seu hardware atual, que começa a ficar ultrapassado e, infelizmente, é já quase incompatível com o que irá encontrar hoje em dia.

Sim, a sua motherboard terá de ser substituída, o que leva a que tenha de optar por um novo processador e provavelmente a RAM.

Ainda assim, provavelmente conseguirá reciclar a sua placa gráfica, o seu disco/SSD e outros componentes.

O que recomendamos é que pesquise na Internet por um modelo de PC que vá de encontro ao que pretende, recolhendo todas as especificações da máquina.

Depois, e com algum trabalho de investigação, encontre os componentes mais baratos e mais acessíveis nas lojas nacionais ou até estrangeiras.

Certamente que em pouco tempo tem o material para o seu projeto pronto a ser montado, criando assim uma máquina nova.

Com o tempo, e mais recursos de vários níveis, irá certamente conseguir melhorar o seu desktop.

Quanto à falha que tem atualmente, o ideal era pedir a alguém especializado para validar se existe algum componente com problemas. Se este for suficientemente barato, pode substituir e assim manter o seu PC funcional até ter o seu projeto terminado.

[Respondido por Pedro Simões]

Ajudam-me com dúvidas no Sony WH-1000XM3?

Boa tarde. Li agora este vosso artigo sobre os Sony WH-1000XM3: Análise: Sony WH-1000XM3, o melhor cancelamento de ruído da atualidade Estou prestes a comprar uns, e tenho uma dúvida: o que querem dizer com “unidade ligada” e “unidade desligada”? O que é a “unidade” e o que significa ouvir música com a unidade dos headphones desligada? Diogo Moreira

Resposta:

Diogo,

Como utilizador diário destes headphones, posso responder a essas e a muitas mais questões que tenha.

O artigo a que se refere é uma excelente análise a estes headphones da Sony, detalhando tudo o que de bom estes têm.

O termo unidade que é referido é, na verdade, os próprios headphones, que podem ser usados com a energia ligada ou desligada.

Isso é feito de forma muito simples, tal como seria esperado. Sempre que estiverem ligados, estes devem ser emparelhados com o dispositivos usando bluetooth. Nesse cenário, podem usar todas as capacidades de ANC.

Se estiverem desligados, e precisarem de os usar, então devem ligar o cabo entre os headphones e o dispositivo, funcionando como uns tradicionais auscultadores.

[Respondido por Hugo Cura]

