As evidências de que a próxima tendência para os smartphones será a câmara frontal escondida no ecrã continua a crescer. A ZTE já tem no mercado um modelo e prepara-se para lançar outro, a Samsung e a Xiaomi deverão apresentar já em agosto também as suas propostas e até a OPPO já revelou um pouco do que estará a criar. Da Huawei ainda não existiam avanços nesta área (pelo menos conhecidos), no entanto, uma nova patente revela o caminho que pretende seguir.

Uma nova patente mostra um design de smartphone com câmara de selfies escondida e ainda um módulo traseiro de três câmaras.

De forma quase certa, em agosto teremos um dobrável da Samsung e um Mi MIX da Xiaomi com câmara de selfie por baixo do ecrã. Esta característica trará aos utilizadores uma verdadeira experiência de ecrã completo. O notch ou o orifício que albergam as câmaras desaparecem assim, e não há nada que perturbe a visualização de conteúdos multimédia.

A OPPO, por exemplo, é outra das fabricantes que já veio publicamente revelar um pouco daquilo que está a desenvolver neste campo.

A proposta da Huawei, ainda sob forma de patente

Numa patente recente, divulgada pelo LetsGoDigital, são reveladas então as intenções da Huawei para esta área do design e construção de um smartphone .

As linhas gerais revelam um desing comum dentro da empresa, principalmente quando olhamos para as laterais, com molduras finas. Também o módulo de câmaras na traseira já foi visto em vários modelos Huawei e Honor.

Esta patente foi registada no China National Intellectual Property Administration, não havendo referência à WIPO, organização internacional. De certa forma, poderemos assumir uma aposta no mercado chinês, onde os smartphones da empresa têm mais expressão.

Neste desenho, na parte frontal, há uma estrutura extraordinária, com margens muito reduzidas e onde se vislumbra, em cima, o altifalante, mas de forma muito discreta.

Esta poderá ser assim a próxima grande aposta da marca que esperemos que se espalhe pelo mundo.