Matrículas para alunos do 2.º até ao 7.º ano começam já amanhã

Com as atividades letivas de 2020/2021 a terminarem, o momento é de matrículas para um novo ano. De acordo com o calendário definido pelo Governo, as inscrições para alunos do 2.º até ao 7.º ano começam já amanhã.

Saiba que informação necessita para a realização da inscrição de alunos que vão ingressar no 2.º até ao 7.º ano.

Tudo o que precisa de saber para as matrículas…

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

Deve usar o Portal das Matrículas para…

Inscrição, pela primeira vez, no Pré-Escolar e no 1.º ano;

Renovar inscrição, na transição para o 5.º, 7.º, 10.º e 12.º anos;

Renovar inscrição, na transição para os outros anos, sempre que pretenda ou seja necessária: A mudança de estabelecimento de educação ou de ensino; A alteração de encarregado de educação; A mudança de curso ou de percurso formativo; A escolha de disciplinas.



O calendário definido é o seguinte:

Antes de iniciar a inscrição, garanta que tem consigo:

O seu documento de identificação

O documento de identificação do seu educando

Uma fotografia em formato digital do seu educando

O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando

O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando

As matrículas são feitas via Portal das Matrículas. Para o esclarecimento de dúvidas referentes à matrícula, poderá contactar sempre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

De acordo com o Portal da Queixa, foram registadas mais de 140 queixas relacionadas com o funcionamento do Portal das Matrículas até 30 de junho, dia em que terminou a fase de inscrições para os alunos do 8.º ao 12.º ano. Verificou-se um aumento de 20% de reclamações dirigidas ao Ministério da Educação, face ao ano passado.

Portal das Matrículas