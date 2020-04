Os ecrãs dobráveis são a nova tendência no segmento dos smartphones. Huawei, Samsung e Motorola são três das empresas que estão a apostar neste segmento com maior visibilidade e modelos já disponíveis no mercado. O Huawei Mate Xs foi apresentado no passado mês de fevereiro e assim que foi colocado à venda na China, mesmo com um preço elevado, esgotou rapidamente.

Mas um modelo tão caro não deveria ser desmontado e reparado de forma simples?

O novo Huawei Mate Xs chegou em fevereiro passado com o objetivo de melhorar vários pormenores relativamente ao seu antecessor, nomeadamente ao nível da interação com o smartphone dobrável.

Para o testar e a sua aceitação, foi colocado inicialmente à venda na China e os resultados foram incríveis. Em poucos segundos, todas as unidades colocadas à venda desapareceram, mesmo com um preço a rondar os 2500 €.

No entanto, apesar deste aparente sucesso, a verdade é que a empresa está a perder dinheiro com ele, tendo sido o próprio CEO da Huawei a admiti-lo. De acordo com Richard Yu, desde que foi lançado, o smartphone dobrável já fez a empresa perder mais de 60 milhões de dólares, o que corresponde a 55 milhões de euros, no setor.

Huawei Mate Xs: O preço a pagar…

Um dos canais especializados em testar as dificuldades de reparação de smartphones é o iFixit. Como tal, uma das suas mais recentes avaliações foi feita ao Huawei Mate Xs e os resultados não podiam ser piores.

No teste à reparabilidade obteve uma fraca pontuação de 2 em 10 pontos do total. Nota, aliás, também atribuída ao Fold da Samsung. Tal como se pode ver no vídeo abaixo, o smartphone dobrável é bastante complicado de desmontar e, consequentemente, de reparar. Além disso, são as baterias o componente mais difícil de remover uma vez que estão coladas.

Mas nem tudo é mau. É referido que o novo design do Huawei Mate Xs é capaz de oferecer uma maior proteção contra poeiras e o ecrã melhorou substancialmente face ao modelo apresentado inicialmente.