A luta do WhatsApp para impedir a propagação das Fake News tem sido longa e complicada. Mesmo com a certeza de que muita da informação partilhada é falsa, os utilizadores continuam a partilhar.

As medidas tomadas são já muitas, mas uma nova chegou agora. As mais recentes versões da app do WhatsApp têm novas regras para reencaminhar uma mensagem já partilhada antes. Esta está finalmente limitada a um destinatário.

Fake News são uma praga na Internet

Ao longo dos últimos meses o WhatsApp e o Facebook têm tentado várias abordagens para impedir ou limitar a propagação de Fake News. Do que tem sido visto, este processo de encaminhar mensagens tem-se tornado mais difícil, o que deverá afastar estes conteúdos.

Uma das alterações que se esperavam para breve parece ter chegado agora. As mais recentes versões das apps do WhatsApp trazem agora uma nova limitação. Todas as mensagens já identificadas como sendo frequentemente reencaminhadas têm novos limites.

WhatsApp tem novas regras para partilhar

Nestas versões ao escolher mais do que um destinatário, surge uma nova mensagem a indicar que apenas é possível encaminhar o conteúdo para um destinatário. A razão apresentada está associada à mensagem ter sido reencaminhada demasiadas vezes.

Claro que esta medida não impede que as mensagens sejam partilhadas com todos os utilizadores pretendidos. Basta que este processo seja repetido diversas vezes, até todos os destinatários serem cobertos. Ainda assim, irá dar mais trabalho a quem pretende simplesmente partilhar mensagens.

O processo fica assim mais difícil

Esta é apenas uma das muitas medidas que o WhatsApp implementou para impedir a propagação de Fake News. Uma das mais importantes surgiu há alguns meses, com o marcar das mensagens repetidamente partilhadas com uma dupla seta. Assim, torna-se simples identificar estas mensagens.

Todas as normais mensagens que são partilhadas entre utilizadores não estão abrangidas por esta medida. Espera-se que assim seja mais difícil partilhar conteúdos de fontes (quase) anónimas. Não o torna impossível, mas obriga a um trabalho suplementar.