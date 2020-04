Mesmo com toda a atenção que o Firefox tem, este tem estado a perder mercado e a deixar fugir utilizadores para outras propostas. Quem mais tem ganho com este movimento é o Edge, que cada vez mais sido a escolha e crescido no mercado.

Pois é perfeitamente o Firefox que agora está apresentar alguns problemas. A sua mais recente versão lançada está a impedir muitos utilizadores de verem vídeos no YouTube, que surgem com problemas ou bloqueados com uma imagem branca.

A Mozilla não para de melhorar o seu browser

O ritmo de novas versões do Firefox tem sido elevado. A Mozilla tem procurado manter a agenda que tem definida para que o seu browser esteja atualizado e sempre com as mais recentes novidades criadas e as que os utilizadores têm pedido.

A versão 75 chegou recentemente e trouxe novidades, especialmente associadas com a barra de endereço. Esta é agora uma barra de pesquisa completa, que dá acesso aos sites mais visitados e a muitas mais informações relevantes para o utilizador.

Nova falha no Firefox com problemas aos utilizadores

É precisamente esta versão que está agora a revelar problemas para alguns utilizadores. As queixas surgidas no Reddit dão conta de que alguns estão a ter problemas em ver vídeos no YouTube. Estes apresentam uma barra branca e que pode ser removida com o rato, mas que depois regressa.

Do que se sabe, este problema está numa medida de segurança do Firefox, associada à leitura de impressões digitais. Esta é uma medida de segurança que qualquer utilizador pode ativar na zona de flags do Firefox e que aparentemente em alguns casos está agora ativa.

Uma solução simples de aplicar e que trata do problema

É precisamente aqui que a solução para este problema está também. Basta colocar na barra de endereço about:config e depois procurar a entrada privacy.resistFingerprinting. Esta deverá estar marcada como True e deverá passar a False.

Depois do problema de segurança que afetou a versão anterior, esta é a mais recente falha a afetar este browser. É de simples resolução, mas pode trazer má utilização aos utilizadores.