Huawei Mate 40 poderá ter tecnologia de carregamento rápido a 66W

A Huawei é hoje a empresa número um no universo dos smartphones, tendo “roubado” o lugar à Samsung por dois meses consecutivos. Para este sucesso, é certo, que muito contribuiu a pandemia. A rápida recuperação económica da China, principal consumidora da Huawei, e o resto do mundo mais ou menos parado, fizeram abrandar as compras de smartphones em geral.

Com o lançamento do Mate 40 no horizonte, a Huawei já terá as suas surpresas preparadas e a velocidade de carregamento da bateria poderá ser uma delas.

O carregamento de baterias cada vez mais rápido e a posição da Huawei

Atualmente, a OPPO e as fabricantes do seu grupo, são as que oferecem baterias com capacidade de carregamento a uma potência mais elevada. A tecnologia SuperVOOC 2.0 permite que baterias em smartphones sejam carregadas a 65W, o que se traduz numa carga de 60% em apenas 15 minutos. A marca garante ainda que, em 36 minutos, a bateria é carregada dos 0 ao 100%, isto numa bateria de 4000 mAh.

A realme oferece tecnologia semelhante, denominada de DartCharge, também a 65W. Neste caso, em testes no Pplware, foi possível carregar 90% da bateria em 30 minutos. Os restantes 10% carregam de forma mais lenta, sendo que dos 0 aos 100% demorou 45 minutos.

A Huawei sempre teve como principal foco a qualidade fotográfica, sendo a melhor neste requisito. Agora, no entanto, com um certo afastamento da Google está também empenhada em criar serviços robustos que respondam às reais necessidades dos utilizadores.

O carregamento rápido da Huawei está hoje nos 40W. Mas a bateria dos smartphones de topo Huawei vai mais além. O carregamento com fios pode ser substituído pelo carregamento sem fios a 27W. Além disso, esta bateria permite carregar outros dispositivos através daquilo que se chama de carregamento inverso.

Huawei Mate 40 terá bateria que carrega a uma potência de 66W

A Huawei poderá estar a preparar-se para evoluir ainda mais na tecnologia associada ao carregamento das baterias dos smartphones. Segundo o site de certificação chinês 3C, um carregador da Huawei foi certificado para carregar a 66W (11V / 6A). Este carregador, além desta potência de carregamento, suporta também os 40W (10V / 4A). Assim, torna-se compatível com os atuais topos de gama da marca.

Esta certificação não revela concretamente que o carregador estará associado ao Mate 40. No entanto, com o seu lançamento cada vez mais próximo, tudo indica que seja ele e os restantes modelos da linha, a receberem uma bateria que carrega a 66W.