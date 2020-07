Os estúdios indie Pyramid Games, sediados na Polónia estão bem lançados na corrida a Marte. Isto pois, acabam de lançar, no Steam, um Prólogo do seu próximo jogo, Occupy Mars: The Game.

Venham conhecer um pouco mais deste titulo de ficção cientifica.

Tal como o nome indica, Occupy Mars: The Game (em português, Ocupar Marte: O Jogo), o objetivo deste jogo em desenvolvimento pelo estúdio indie polaco Pyramid Games, é o de colonizar Marte.

Aliás, este é um jogo de sobrevivência e como tal, a parte de colonizar Marte surge um pouco depois. Isto porque primeiramente, o jogador tem de arranjar forma de sobreviver no Planeta Vermelho e caso consiga então aí sim! Terá as fundações para se dar início à colonização de Marte.

Occupy Mars: The Game decorre no planeta Marte aberto à exploração, que será extremamente importante na procura por recursos necessários à sobrevivência do jogador.

O jogador terá como tarefas principais a construção e manutenção de uma base marciana perfeitamente funcional que consiga manter a vida terrestre dentro dela. Este será o ponto de partida.

A partir daí, o jogador poderá partir para a investigação da superfície do planeta na procura de materiais e recursos importantes.

Por outro lado, a pesquisa também será extremamente importante e haverá espaço para a descoberta de novas tecnologias que ajudem, não só a estabilizar e melhorar a nossa base marciana, como ajudarão a melhorar o processo de colonização quando este começar.

Isso, pois esse processo envolve trazer mais pessoas da Terra para Marte e as condições na nossa base têm de ser as melhores. Assim sendo a construção da nossa base e dos seus módulos (e respetivos upgrades) terá de ser bem pensada e nada poderá ser deixado ao acaso, caso contrário… Game Over.

Segundo os responsáveis do jogo os principais obstáculos que o jogador irá encontrar em Occupy Mars: The Game serão, por um lado as condições atmosféricas extremas e os eventos anormais que existem no Planeta Vermelho, e, por outro lado, a constante necessidade de satisfação das necessidades básicas do ser humano.

Durante o Steam Festival, foi disponibilizada uma demo de Occupy Mars: The Game e o sucesso foi tal que a equipa decidiu lançar agora, um prólogo do jogo que permita aos jogadores ter ainda uma melhor noção do desafio que será a conquista do Planeta Vermelho.

Ainda sem data concreta de lançamento, já se sabe que Occupy Mars: The Game entrará em Early Access através do Steam ainda durante este ano.