Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

A impressora tem problemas com o Windows 10, o que fazer?

Caríssimos amigos Boa tarde Se me pudessem indicar o que fazer, pois logo após a actualização do Windwos 10 nº. KB 4560960 fico sem impressora, envia mensagem para imprimir e depois diz 0 documentos para imprimir, já desinstalei esta actualização e resultou, mas passado 2 dias voltou a ser instalada. O que fazer? Modelo da impressora Brother DCP-385C Agradecendo antecipadamente apresento os meus cumprimentos António Jorge Reis

Resposta:

António,

Esse é um problema bem conhecido dessa atualização. Sem uma razão aparente e até lógica, o Windows 10 simplesmente deixa de imprimir.

O Pplware cobriu esta falha e a sua (aparente) resolução no artigo abaixo:

A Microsoft ainda não lançou uma atualização global que resolva o problema, mas tem já disponíveis vários patches para a tratar.

Assim, deve aplicar as soluções dos links para as versões 1903 e 1909, versões 1809 e 1803, ou para a mais recente versão.

Assim, pode manter essa atualização KB 4560960 instalada e ter ao mesmo tempo a solução para o problema das impressoras aplicada.

[Respondido por Pedro Simões]

Como colocar a minha loja online e fazê-la crescer?

Olá Pplware Trabalho num pequeno comércio e como é inevitável há alguns anos começamos a marcar a nossa presença online nas redes sociais. Agora chegou o momento de dar mais um passo na nossa presença online com um site. Neste momento o objectivo do site é ser uma montra virtual do (muito) material que temos e claro para vincar ainda mais a nossa presença online, mas deixando a porta aberta para num futuro converter o site numa loja online. Contratar uma especialista seria demasiado caro e após alguma investigação comecei a utilizar o novo Google sites que é uma ferramenta interessante, acima de tudo pela facilidade para quem, como eu, não tem (absolutamente) nenhuma base de programação. Apesar de alguma investigação ainda persistem algumas dúvidas. O novo Google sites é uma boa opção? Posso eventual e facilmente converter o site numa loja online? Existe alguma opção gratuita equivalente que mereça ser explorada? Quem é o dono do Domínio? Pode ser facilmente transferido entre fornecedores? Li o vosso artigo “Portugal na Web: O que precisa saber para registar um domínio .PT” e além da deste vendedor de domínios que outros aconselham? Tenho visto as campanhas atractivas do site dominios.pt e da Amen,pt Existe mais alguma informação importante que deva saber e que não mencionei? Obrigado pela atenção e desde já obrigado por toda e qualquer ajuda que possam prestar. Marco Lopes

Resposta:

Marco,

Percebo a sua intenção, mas poderá estar a considerar uma hipótese errada.

O tipo de site que descreveu que pretende, de produtos, independente se for ou não uma loja, não é o tipo de sites que o Google sites permite criar.

O que pretende é suportado por uma base de dados que, posteriormente, poderá dar liberdade para readaptação do conteúdo.

Ainda assim, respondendo à questão do domínio, poderá definir um domínio seu a apontar para o Google site que criar, já que a plataforma o permite configurar.

Esses e outros comerciantes de domínios e soluções Web, têm ferramentas que, de forma facilitada, permitem a criação de um site online com o formato que pretende. Uma das ferramentas, é por exemplo o Softaculous, que tem imensas opções para E-Commerce

Pode testar o Demo de cada uma das Apps e decidir o que mais se adequa. Depois, se mais tarde pretender migrar de plataforma, a área da administração permite concretizar esse processo, no entanto, poderá ser necessária a “mão” de uma pessoa qualificada.

[Respondido por Hugo Cura]

Como emparelhar o meu Redmi Note 8T com um Honda Civic?

Boa tarde, será que me podem ajudar na seguinte questão: Após emparelhar o meu Redmi Note 8T no meu carro, um Honda Civic de 2014, isto da segunda vez, já que da 1ª correu tudo bem. Desta vez depois do tlm estar emparelhado com carro, não consigo ter acesso aos contactos do tlm. Consigo receber chamadas, mas não consigo faze-las no sistema de alta voz, pois não tenho lá os contactos. Obrigado pela vossa ajuda Com os melhores cumprimentos Fernando Agante Nota: já tentei ajuda a quem me vendeu o tlm, no caso a (MEO), e também pedi ajuda ao concessionário que me vendeu o carro, e nenhum deles me consegue resolver a situação.

Resposta:

Fernando,

Não é normal o emparelhamento ter deixado de funcionar, uma vez que antes esteve ok e a trabalhar sem problemas.

Uma vez que não acompanhámos o processo, podemos apenas especular e dar-lhe alguns conselhos para resolver o problema.

O media center dos Honda assenta num Android, com algumas limitações e alterações gráficas, que são normais nestes casos.

Para ultrapassar o problema, deverá remover o emparelhamento e voltar a fazê-lo, tendo algum cuidado no processo.

Dizemos isto porque existem alturas em que será pedido que seja autorizado o acesso a funcionalidades do telefone, entre elas o acesso aos contactos.

Depois de dar o OK ao acesso a todas essas funcionalidades, tudo deverá voltar a funcionar de forma perfeita.

[Respondido por Pedro Simões]

Como transferir os dados para o cartão SD de Huawei P8 Lite?

Bom dia agradecia se fosse possível me dissessem como devo proceder neste telemóvel a transferência de dados para o cartão SD- mod. P8 Lite 2017- PRA lx1´Versão 5.0.1 Android 7.0 Obrigado . Fico aguardando vosso comentário Pedro Peixoto Guimarães

Resposta:

Pedro,

Primeiro que tudo, é importante perceber que tipo de dados pretende transferir para o cartão SD.

Se se tratarem de fotos e vídeos, então é simples fazer esse procedimento. Basta utilizar o gestor de ficheiros, navegar até à pasta DCIM\Camera, selecionar o que pretende e mover (cortar/colar) para o cartão microSD. Também pode utilizar um computador para fazer este procedimento, ligando o smartphone por USB.

Se por outro lado, tem a memória interna cheia e está a considerar utilizar o cartão microSD como expansão da memória interna, então a situação complica-se.

Vamos por partes. Algumas apps permitem mover parte do seu conteúdo para o cartão microSD, onde cada programador decide o que pode ser movido. Atualmente esta funcionalidade já não está a ser disponibilizada pela maioria das apps, até porque, nunca deu grande resultado.

Depois, de forma não oficial, é então possível configurar o sistema para interpretar o cartão microSD como memória interna, onde as apps podem ser integralmente instaladas nesse local.

Sugerimos um procedimento que pode fazer mas, alerto já, para o utilizador comum poderá não ser fácil fazê-lo:

Não temos connosco esse smartphone e, como tal, não temos forma de testar o procedimento para garantir que tudo funciona.

Note que uma das principais razões para os fabricantes e programadores deixarem de recorrer ao cartão microSD, prende-se com o facto da sua velocidade ser significativamente inferior à velocidade do armazenamento interno do smartphone, prejudicando assim o desempenho. No entanto, é compreensível que o espaço disponível nesse smartphone, e noutros com apenas 16GB, quase nada permite ter instalado, pelo que a expectável lentidão será preferível a não conseguir sequer instalar as apps.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo saber no Linux o porto para me ligar ao router de casa?

Olá Pplware Existe algum recurso no programa nmap no linux que mostre a porta do ip 192.168.1.1 (que é do aparelho que tem modem e routeador junto) para eu poder ter acesso para configurações ? Marcelo Rancharia

Resposta:

Marcelo,

O porto para páginas HTTP, quando tal não é explicitamente colocado no endereço, é sempre o 80 ou 8080, ou então se a página for HTTPS será o porto 443. Poderá confirmar isso utilizando, por exemplo, as ferramentas de programador (DevTools) do Google Chrome:

abrir um novo separador e premir F12

abrir o endereço 192.168.1.1

nas DevTools, abrir o separador Network e clicar no primeiro item na tabela com a lista de pedidos (portanto, com o nome 192.168.1.1)

no painel do lado direito, em Headers, verificar o campo “Remote Address”.

No Firefox e Edge o procedimento é exatamente o mesmo. Naturalmente que há outras formas de fazer essa verifica, mas esta é apenas uma sugestão simples que recorre ao software que, certamente, já tem disponível no computador.

[Respondido por Hugo Cura]

Como transferir as conversas do WhatsApp entre dois iPhones?

Bom dia Tenho um Iphone 6 com um Apple ID, que está praticamente cheio. Tenho um outro telefone, XR, com outro ID que queria começar a usar frequentemente. A minha intenção é começar o XR, e introduzir os dados de raiz (o que já comecei a fazer), e passar a usar o número de telefone que está no Iphone 6. A minha questão é a seguinte: Uso muito o whatsapp e preciso de passar as conversas de um telefone para outro. Não quero passar mais nada, nem os contactos. Quero manter o Iphone 6 como reserva. Relembro que ambos os telefones têm ID diferentes, mas o XR irá passar a ter o número de telefone que está no Iphone6. Agradeço a vossa sugestão. Obrigado desde já. Antonio Pereira

Resposta:

António,

A forma mais lógica de fazer essa passagem de dados do WhatsApp entre dois iPhones seria usando a cópia de segurança de dados no iCloud.

No entanto, esta obriga a que estejam os 2 equipamentos com o mesmo Apple ID, uma vez que é necessário o acesso ao iCloud.

Poderá explorar esta hipótese, colocando temporariamente o Apple ID do iPhone 6 no iPhone XR, fazendo a recuperação dos dados no WhatsApp e removendo depois o ID. Pode escolher nesse momento que dados devem ser passados para o iPhone.

A forma de fazer esta cópia/restauro é simples e a própria WhatsApp fornece informação detalhada. Veja neste link como realizar o processo.

Outra alternativa será explorar ferramentas que realizem esta tarefa. Deixamos abaixo 2 links do Pplware com ferramentas dedicadas:

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.