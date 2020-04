Saiba como guardar e transferir o WhatsApp entre Android e/ou iPhone

Adquirir um smartphone novo significa ter de superar o desafio de conseguir movimentar e alocar de forma eficiente todos os conteúdos, incluindo os das aplicações como o WhatsApp.

Mas o que era uma tarefa hercúlea, e por vezes com resultados pouco animadores, está agora facilitada e eficaz com a multiplicidade e qualidade de softwares disponíveis com o novo iMyFone iTransor for WhatsApp.

Potencial de uma ferramenta como o iTransor for WhatsApp

Certamente, existem dezenas de aplicações e plataformas da cloud até podem ser muito úteis, contudo requerem mais alguma atenção quando se pretende que os mesmos sejam transferidos entre equipamentos, vulgo smartphones.

Na verdade, a operação de mudança de dispositivo e a transferência da nossa informação pode complicar especialmente se for entre equipamentos com sistemas operativos diferentes, entenda-se Android e iPhone.

Assim, pode não haver uma ferramenta oficial para que esta transferência aconteça e é por isso não se pode deixar passar ao lado o iMyFone iTransor for WhatsApp, disponível para Windows e Mac.

O que é e para que serve?

Decerto, podemos descrever esta ferramenta como uma das mais potentes atuais no mercado para a transferência de todos os tipos de dados entre dispositivos iPhone e Android e, que acima de tudo, é feita completamente em segurança.

Por outro lado, a passagem de informação incluí:

Todas as mensagens de WhatsApp,

Fotos,

Vídeos

Qualquer outro tipo de anexos que tenhamos no nosso smartphone.

Logo, vai ser possível transferir o WhatsApp para um novo telefone de:

iPhone para o iPhone,

iPhone para Android,

Android para iPhone,

Android para Android

Tudo isso com facilidade e rapidez e, importante, com a certeza de uma tarefa cumprida.

Do ponto de vista do utilizador, a interface deste programa é muito intuitiva e os processos são muito fáceis de executar e acompanhar.

Como funciona o iMyFone iTransor for WhatsApp

Então, com poucos cliques é possível de forma muito assertiva conseguir transferir o WhatsApp para um novo iPhone ou dispositivo Android:

1. Transferir diretamente o WhatsApp entre dispositivos Android e iPhone

Primeiramente, a transferência entre dispositivos tem garantia de ser bem sucedida, pois detrás há uma equipa e uma tecnologia avançada no processo de transferência de dados.

Em segundo, não será necessário recorrer a outras ferramentas ou aplicações para complementar o iTransor, pois é possível transferir diretamente o WhatsApp de um smartphone para outro, independentemente do modelo.

Igualmente, com poucos passos, transfere-se todo o histórico das conversas e anexos do WhatsApp do smartphone antigo para o novo, mesmo que sejam smartphones / tablets Android e iPhones.

2. Efetuar cópias de segurança (backup) do WhatsApp no Android e iPhone para o computador Windows

Inesperadamente, quando comparado com as soluções oficiais e convencionais, como o Google Drive e o iCloud, o iTtransor for WhatsApp suporta o backup do WhatsApp em todas as versões do iOS e Android, assim como em todos os iPhone e dispositivos Android.

Vantagens iTransor for WhatsApp versus Google Drive ou iCloud

Ao trocar de smartphone ou qualquer outro dispositivo, podemos sempre ter um backup das nossas conversações e informação no PC e, mais tarde, poder vir a restaurar.

Não obstante, o melhor cenário é sem dúvida manter vários backups separados. Ora o iTransor for WhatsApp apresenta como principal vantagem o facto de não depender de conexão como o Google Drive ou iCloud.

De facto, ao não possuir essa ligação acaba por conduzir ao sucesso mais evidente e um evitar de erros durante o processo de backup. Todo o processo é mais rápido e, cereja em cima do bolo, um backup feito no Android pode ser usado no iPhone.

Posteriormente, é importante saber que armazena estas mesmas cópias em servidores próprios, afastando o risco de perda ou divulgação de dados que podem por vezes acontecer nos serviços da cloud.

Principalmente, há ainda a ressalvar a particularidade de que não há substituição ou exclusão de cópias de segurança anteriores, pois cada backup é mantido individualmente e os dados atuais e anteriores estão sempre guardados, de forma gratuita.

3. Restaurar o backup do WhatsApp para dispositivos iPhone e Android

Com o iTransor deixa de existir problemas de incompatibilidade entre os diferentes sistemas operativos dos vários dispositivos.

Sobretudo, acabam as dificuldades de não conseguir restaurar cópias de segurança a partir de backups antigos. E como os backups criados pelo iTransor não são substituídos, há sempre a possibilidade de procurar e recuperar informação importante.

Decerto, o software não apresenta restrições quanto ao sistema operativo: é fácil proceder ao restauro do backup do WhatsApp do Android para o iPhone ou do backup do WhatsApp do iOS para dispositivos Android.

Mas, na prática, como funciona?

Acima de tudo, imagine que acabou de adquirir o modelo mais recente do iPhone ou de um Android. O primeiro passo é usar o iTransor para a transferência, backup e restauro do WhatsApp e outros ficheiros acima listados.

Senão, vejamos:

Ligar os dispositivos; Iniciar a transferência ou backup do WhatsApp; Terminar a operação anterior

Para a operação de restauro de cópias de segurança, são na mesma forma 3 passos:

Escolher o backup do WhatsApp; Ligar o dispositivo e iniciar a recuperação do WhatsApp Finalizar o restauro do WhatsApp

Tão simples quanto os passos acima descritos!

Oferta em vigor

Como resultado, indagamos a marca e foi-nos proposto uma oferta aos utilizadores que assim o pretendam.

