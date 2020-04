Nova atualização já chegou a Super Mario Maker 2

O canalizador preferido do Mundo recebeu em 2015 um jogo (aplicação) na sua homenagem que já fez a delícia de milhares de fãs em todo o Mundo: Super Mario Maker.

Entretanto, já existe um Super Mario Maker 2 para a Nintendo Switch e que recentemente recebeu novidades sob a forma de um novo DLC.

Mas há mais… Animal Crossing: New Horizons também recebeu novidades. Venham conhecê-las.

Qualquer fã de Super Mario conhecerá certamente Super Mario Maker e Super Mario Maker 2 (para a Nintendo Switch).

Tratam-se de dois jogos que permitem aos utilizadores a criação e partilha de conteúdos novos para o Universo Super Mario. Dessa forma, cada jogador poderá usar objetos, items e personagens ao seu bel-prazer para criar os melhores e mais pessoais níveis Super Mario.

E depois partilhá-los com os amigos…

Recentemente, mais precisamente no passado dia 22 de abril, foi lançada uma atualização para Super Mario 2 (da Nintendo Switch) que traz novos conteúdos e funcionalidades, assim como o novo modo World Maker, que permitirá criar os nossos próprios mapas de mundos Super Mario.

World Maker

No modo World Maker os jogadores terão a possibilidade de ligar os distintos níveis que criaram ao longo do tempo e traçar um caminho no mapa desde o ponto de início até ao castelo final. O aspeto do mapa do mundo também poderá ser personalizado.

Além disso, até oito mundos com um total de até 40 níveis poderão ser combinados para dar origem a um mini jogo Super Mario, que poderá depois ser partilhado com os amigos.

Mais novidades…

Entre outras novidades desta atualização encontra-se ainda a chegada de novos personagens: os Koopalings!

Cada um dos sete parceiros do Bowser, apresenta um sistema de combate próprio e o jogador passa a poder contar com eles para a criação dos seus níveis.

Entretanto, outros vilões à disposição dos jogadores incluem o Phanto e os Mechakoopas.

Por outro lado, Super Mario Maker 2 passará também a contar com itens de transformação e elementos adicionais:

SMB2 Mushroom, que transformará o Mario e os seus amigos nas suas versões de Super Mario Bros. 2 e permitirá-lhes lançar objetos e inimigos, tal como nesse mesmo jogo.

Frog Suit de Super Mario Bros. 3 que fará com que Mario seja capaz de nadar e até correr pela superfície da água.

Power Balloon, que se estreou em Super Mario World

Superbolota de New Super Mario Bros. U

Flor Boomerangue de Super Mario 3D World

A atualização para Super Mario Maker 2 que inclui estas novidades todas, está disponível para download gratuito na Nintendo Switch desde 22 de abril.