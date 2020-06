Análise Realme X50 Pro 5G – Um Flagship Killer dos tempos modernos?

A Realme chegou recentemente ao nosso mercado e procura conquistar o seu espaço no mercado dos smartphones e na escolha dos utilizadores. O Realme X50 Pro 5G é, atualmente, uma das melhores apostas da marca, apresentando assim argumentos de peso como o ecrã de 90 Hz, o carregamento rápido de 65W, o processador Snapdragon 865 e conetividade 5G.

Estaremos perante um Flagship Killer dos tempos modernos? Venha descobrir.

A Realme é uma marca ainda desconhecida por muitos. Chegada recentemente ao nosso mercado, esta marca chinesa foi criada apenas em 2018 e é a irmã mais nova de outras marcas mais conhecidas como a OPPO e a OnePlus, todas pertencentes ao grupo BBK Electronics.

A construir ainda a sua reputação no mercado, tem lançado nos últimos tempos alguns modelos bastante interessantes, que apresentam boas características a um preço mais simpático quando comparado ao que o mercado nos tem habituado.

O Realme X50 Pro 5G é um desses exemplos. Assim, traz um processador topo de gama, o Snapdragon 865 com conectividade 5G, bem como muita RAM, um carregamento bastante rápido e um ecrã com taxa de atualização de 90 Hz.

Nas últimas semanas analisámos este modelo, e partilhamos agora a nossa opinião sobre um dos smartphones com Snapdragon 865 e 5G mais baratos do mercado.

Características gerais Realme X50 Pro 5G

Embora tenha sido apresentado em fevereiro, só durante o mês de maio assistimos ao lançamento na Europa do Realme X50 Pro 5G. Este é um equipamento que traz um ecrã AMOLED FullHD+ de 6,44″ com taxa de atualização de 90 Hz, HDR 10+ e Gorilla Glass 5. No ecrã encontramos um recorte para duas câmaras em Punch-Hole, assim como o sensor de impressões digitais.

O processador que alimenta este equipamento é o Snapdragon 865 estando acompanhado, portanto, por uma Adreno 650 e Modem X52 com conectividade 5G. Ao nível de RAM temos disponíveis 3 opções (6, 8 e 12 GB) e 2 de armazenamento interno (128 e 256 GB). Em análise tivemos a versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

Para fotografia encontramos um sistema de 4 câmaras, lideradas assim por um sensor de 64 MP (Samsung ISOCELL GW1). A ele junta-se portanto uma lente grande angular com sensor de 8 MP, uma lente de telefoto com sensor de 12 MP e um sensor de 2 MP para profundidade. Além disso, na parte frontal encontramos ainda duas câmaras, onde está presente um sensor de 32 MP (Sony IMX616) e uma lente grande angular com sensor de 8 MP.

A bateria é de 4200 mAh, com carregamento rápido de 65W, mas sem carregamentos em fios. Destacamos ainda a presença de Wi-Fi 6 e umas boas colunas estéreo.

Na caixa

Realme X50 Pro 5G

Manuais técnicos

Capa transparente

Carregador

Construção digna de um topo de gama

A Realme teve algum cuidado na construção do X50 Pro 5G. Com 207 gramas e um aspeto bastante robusto, apresenta todo o ar de um verdadeiro topo de gama. O ecrã apresenta também uma boa qualidade, oferecendo uma boa visibilidade, mesmo ao sol, com bons ângulos de visão. Com uma taxa de atualização de 90 Hz, é notória a diferença para os tradicionais 60 Hz com a navegação a demonstrar-se bastante fluída.

A traseira é construída em vidro fosco, o que lhe dá um efeito de cor muito engraçado com a luz, apresenta cantos arredondados e integra as diferentes câmaras alinhadas verticalmente e com um detalhe em vermelho no sensor principal.

Na base encontramos uma das colunas, o conector USB Tipo-C, um microfone e o slot Dual-Sim e, no topo, um segundo microfone.

No lado direito localiza-se o botão de ligar/desligar e, do lado esquerdo os botões de controlo de volume.

Por fim, na frente temos um ecrã sem margens, um recorte para duas câmaras e a segunda coluna para chamadas e para criar um efeito estéreo durante a reprodução de áudio.

O som gerado por estas duas colunas é bastante impressionante, conseguindo criar uma boa imersão no conteúdo, com um bom volume e sem gerar grandes distorções. Pode personalizar a experiência de som com o Dolby Atmos (com vários perfis) e com a opção nativa de monitorização de headphones.

Infelizmente, o Realme X50 Pro 5G não tem certificação IP, pelo que este equipamento não é resistente à água nem à poeira. Quanto ao ecrã de impressões digitais no ecrã, é bastante rápido, no entanto tem alguma dificuldade por vezes em reconhecer corretamente a impressão digital.

Realme UI

Se inicialmente a Realme optou por integrar o ColorOS nos seus equipamentos, sistema criado pela OPPO, recentemente começou a integrar o Realme UI. Esta nova interface partiu de base da ColorOS, mas ganhou algumas correções e alterações que agradaram aos seus fãs.

Este sistema presente no Realme X50 Pro 5G revela algumas funcionalidades pensadas para responder às necessidades do utilizador e que tornam este sistema bastante completoe bonito.

Efeito de luz ao receber notificações e chamadas

Uma vez que não tem LED de notificações, a Realme inseriu um efeito de luz que percorre as extremidades do ecrã sempre que se recebe uma notificação. Tal também acontece nas chamadas, onde a luz surge em volta página de aceitação/rejeição de chamadas.

Smart Driving

Para quem costuma conduzir no seu dia a dia, o Realme UI dispõe de um modo de condução que pode ser ativado automaticamente quando se conecta ao bluetooth do carro.

Neste modo, as notificações são limitadas de forma a diminuir as distrações para o condutor.

Opções de privacidade

De forma a aumentar a privacidade do utilizador, a Realme integrou várias opções de segurança. A opção de proteção de dados pessoais previne a leitura não autorizada dos dados do utilizador, a proteção de pagamento aumenta a segurança nas transações bancárias e a proteção de ficheiros previne a eliminação de imagens por aplicações de terceiros.

Modo de crianças

Para quem tem crianças constantemente a pedir o smartphone para jogar ou ver vídeos, a Realme dispõe de um modo de criança onde pode escolher o tempo de sessão e as aplicações que podem aceder, protegendo dados e informações sensíveis.

Bugs e suporte a 90 Hz

Durante a utilização do Realme X50 Pro 5G notámos alguns bloqueios esporádicos no Chrome onde nos obrigava a regressar ao homescreen ou esperar que desbloqueasse. Embora possa estar relacionado com algum bug do sistema, é também possível que padeça dos mesmos bloqueios que se tem registado nos últimos meses nesta aplicação com alguns smartphones da OnePlus e de outras marcas.

Embora o ecrã seja de 90 Hz, algumas aplicações ou jogos não assumem esta taxa de atualização, por limitação da aplicação, reproduzindo a 60 Hz. Esta alteração é notória, por exemplo, no jogo Pugb.

Desempenho

No que toca ao desempenho, durante a utilização, o Realme X50 Pro 5G não comprometeu em momento algum durante a utilização. Equipado com o Snapdragon 865 e 8 GB de RAM (no nosso caso), não se recusou a abrir qualquer aplicação ou jogo e não se notou qualquer quebra durante a sua utilização.

Ao nível dos benchmarks, registámos os seguintes resultados:

AnTuTu Benchmark v8.3.4: 579 707 pontos

Geral: 579 707 pontos



CPU: 180 428 pontos



GPU: 216 468 pontos



Memória: 95 440 pontos



UX: 87 371 pontos

Geekbench 5

Single-core: 904



Multi-core: 3081

Câmaras

Neste seu novo smartphone, a Realme integrou um sistema de 4 câmaras. O sensor principal é de 64 MP (Samsung ISOCELL GW1), e está acompanhado de uma lente grande angular com sensor de 8 MP, uma lente de telefoto com sensor de 12 MP e um sensor de 2 MP para profundidade.

Embora as câmaras do Realme X50 Pro 5G não deixem o utilizador na mão quando este necessita de tirar fotografias, a verdade é que deverá ser neste ponto que este dispositivo mais se afasta dos atuais topos de gama. No entanto, tal como aconteceu com a OnePlus este deverá ser um dos pontos onde a marca mais vai investir nos próximos anos.

A aplicação de câmara que este equipamento traz apresenta um aspeto muito idêntico ao que vemos noutras marcas. Existem vários modos de fotografia (normal, noite, retrato, 64 MP, Ultra macro, Pro, panorâmica e scanner de texto) dispostos numa barra inferior e que podem ser selecionados através de scroll. Para vídeo temos ainda o modo de vídeo normal, time-lapse e câmara lenta.

No topo temos ainda as opções de flash, HDR, melhoria de cor por inteligência artificial, filtros de cor, temporizador e proporção.

Exemplos de fotos e vídeos

No caso da fotografia, as imagens apresentam um bom detalhe e boas cores durante o dia. Já me ambiente noturno, os resultados já não são tão bons, como esperado, mas mantendo uma qualidade suficiente sem zoom.

Através das câmaras de grande angular e telefoto, conseguimos capturar fotos desde um plano alargado até um zoom ótico de 5X.

Depois, podemos ainda aumentar até 20X, usando para isso um zoom digital.

Outro modo disponível é o de 64M que permite tirar uma foto com grande resolução e com um bom nível de detalhe.

No modo ultra macro, o desempenho é também bastante aceitável, sendo possível captar imagens colocando a câmara a poucos centímetros do objeto.

Por fim, no modo noite, conseguimos melhorar os resultados noturnos, com a câmara a conseguir captar uma boa quantidade de luz.

A câmara frontal de 32MP capta também boas imagens, havendo ainda possibilidade de utilizar a grande angular para capturar uma área maior ou para fotografias de grupo.

Já em relação ao vídeo, encontramos no Realme X50 Pro a possibilidade de captar imagens a 720p, 1080p e 4K a 30 e 60 fps. Nesta última configuração, não é possível utilizar a câmara de grande angular. Já a opção 4K a 60 fps foi adicionada na última atualização. No modo de gravação, existem ainda uma opção para aumentar a estabilização e outra para adicionar um efeito retrato.

Há que referir, no entanto, que durante o tempo de análise, a aplicação de câmara apresentou, por vezes, alguns bugs que geravam paragens. É esperado que sejam então resolvidos nas próximas versões.

[Fotos e Vídeos Originais]

Bateria

Com 4200 mAh, a autonomia do Realme X50 Pro é bastante satisfatória conseguindo ultrapassar, sem qualquer problema, 1 dia de utilização. Na maior parte das vezes só a meio ou no final do segundo dia é que necessitava de ligar o carregador.

No entanto, caso a bateria comece a faltar, o carregamento rápido pode dar uma grande ajuda. Com DartCharge a 65W, conseguimos carregar 90% da bateria em 30 minutos, enquanto os restantes 10% carregam em cerca de 15. No total são assim uns impressionantes 45 minutos de carga dos 0 aos 100%.

Infelizmente, mesmo com construção em vidro, o Realme X50 Pro 5G não integra carregamento sem fios.

Conclusões

O Realme X50 Pro 5G é uma aposta bem conseguida pela marca chinesa. Embora lhe faltem algumas coisas para acompanhar os modelos de topo das grandes marcas, como o carregamento sem fios, a certificação IP e um melhor desempenho das câmaras, a verdade é que o preço, que começa nos 599€, o torna muito apetecível.

Este é provavelmente um dos smartphones com SD 865 e 5G mais baratos do mercado, sendo apontado por muitos como um flagship killer dos tempos modernos.

No global, este é um smartphone bem construído, com um aspeto bonito conseguido através do vidro fosco e que integra a maior parte das funcionalidades principais que o utilizador necessita. A autonomia é, além disso, exemplar e o carregamento rápido traz das tecnologias mais recentes do mercado.

Por último, a interface escolhida para este smartphone, a Realme UI, está ainda em fase de maturação, mas já se apresenta bastante completa e prática no dia a dia.

O Realme X50 Pro 5G é assim um modelo ideal para quem pretende um smartphone com características de topo, mas que não pretende gastar um valor que se aproxime dos 1000€.

O Pplware gradece à PC Diga a cedência do smartphone Realme X50 Pro 5G para análise.

