Uma das mais esperadas características nos smartphones é a inclusão de uma câmara frontal que fique escondida pela imagem do ecrã, aparecendo apenas quando está a ser utilizada. Este é um desafio que começa a ser ultrapassado, mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Informações recentes davam conta que a próxima linha de smartphones Mate 40 já viriam com tal característica. No entanto, parece que ainda não é para já…

Durante os últimos tempos já surgiram vários rumores em torno da nova linha de smartphones de topo da Huawei. No outono deste ano, deverão ser apresentados os Mate 40. Entre as informações divulgadas e as renderizações criadas, tudo levava a crer que a câmara frontal do smartphone ficasse escondida pelo ecrã.

Esta característica, aliás, é algo que a Huawei parece estar mesmo empenhada em trazer aos seus smartphones. Contudo, existem muitos entraves que limitam a sua implementação. Um dos principais entraves é a qualidade da fotografia captada.

Apesar de já haver uma empresa que garante estar a fabricar destes ecrãs em massa e que estes estejam a ser preparados para a Huawei, ainda não há nenhuma marca que se tenha chegado à frente para revelar que estaria para breve o lançamento de um smartphone com tal característica.

Huawei Mate 40 não terá câmara sob o ecrã

Um leaker popular da China, revelou através das suas redes sociais que não será ainda desta que o Mate 40 venha a integrar câmara por baixo do ecrã. Esta informação chega depois de ter visto o protótipo do smartphone, contrariando assim as várias teses que se tem vindo a propagar pela Internet.

Havia mesmo a convicção de que a Huawei seria a primeira marca a conseguir lançar um smartphone com câmara por baixo do ecrã. Apesar de serem afastadas as hipóteses em relação ao Mate 40, há ainda a possibilidade da Huawei ser a pioneira, mesmo que numa gama inferior.