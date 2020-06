Há muitos anos que o Waze acompanha os utilizadores nas suas viagens de carro, sempre procurando fugir ao trânsito e a todos os problemas encontrados nas estradas. Esta é a sua função e cumpre quase na perfeição aquilo a que se propõe.

Algo que não muda há também muito tempo é a própria imagem deste servido e das suas apps. Isso vai mudar muito em breve e trará muito mais. Até o próprio estado de espírito do condutor o Waze vai permitir partilhar.

Grandes novidades a caminho do Waze

O último ano foi muito importante para o Waze. Este serviço de apoio aos condutores tem crescido e apresentou muitas novidades. Focou-se principalmente em tornar mais simples a utilização e em trazer melhorias úteis para os utilizadores.

A empresa dá agora um passo num sentido diferente e resolveu mudar radicalmente a sua imagem. Para isso, vai mudar as cores e outros elementos associados ao Waze, para o tornar ainda melhor, celebrando a autenticidade e a paixão dos seus utilizadores.

Estado de espírito do condutor é o foco

Para além de um novo logótipo e de novas cores, este serviço de mapas vai trazer ainda outras novidades para o seu serviço. Quer ajudar os utilizadores a exprimirem melhor o seu estado de espírito quando estão a conduzir, mostrando-o certamente a todos os que usam a app.

Para isso o Waze vai ter novos ícones que podem ser usados para representar os utilizadores e a forma como se sentem no momento em que estão a conduzir. Assim, será simples aos demais condutores saberem como está a pessoa do carro próximo ao seu.

Mostrar no trânsito como está o condutor

Chamado Moods, esta novidade vai chegar muito em breve a todos os que usam o Waze. Não se sabe de que forma esta novidade será partilhada com os outros condutores e se será sincronizada entre todos por região ou eventualmente globalmente.

Aparentemente, esta mudança será apenas o início de muitas mais alterações no Waze. Há muito mais para mudar no futuro próximo, sempre focado em humanizar a condução e os condutores, mostrando os seus sentimentos no trânsito.