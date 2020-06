Primeira solução de câmara sob o ecrã está pronta a ser produzida em massa

Durante 2019 e já nestes meses de 2020, muitas foram as marcas de smartphones que revelaram a sua intenção de criar smartphones com câmaras frontais que ficassem escondidas pelo ecrã. Essas soluções surgiram em renderizações, protótipos e patentes, mas a verdade é que a solução não parece ser simples de implementar.

Contudo, agora parece haver desenvolvimentos, garantido a produção em massa da primeira solução do género.

O grande desafio

Acabar com recortes nos ecrãs de smartphones, garantido uma maior área de ecrã a ocupar o painel frontal dos equipamentos, tem sido o desafio das fabricantes. As câmaras motorizadas que deslizam do interior dos smartphones ou mesmo os modelos com estruturas deslizantes, são uma das opções, no entanto, dados os problemas associados, não parece ser uma solução viável.

Assim, conseguir colocar câmaras abaixo do ecrã que possam ser escondidas pelo próprio painel, é o grande objetivo de várias marcas.

A Xiaomi, por exemplo, o ano passado, apresentou um protótipo que se revelou bastante interessante nesta área. Contudo, havendo a possibilidade do Xiaomi Mi MIX 4 vir a ter esta característica, até ao momento ainda nada saiu do “papel”.

Lu Weibing, executivo da Xiaomi, chegou mesmo a revelar no início deste ano que a produção em massa deste tipo de ecrãs e câmaras de selfies estava a ser impossível, devido a vários obstáculos tecnológicos.

Visionox confirma produção em massa

Apesar de não ser expectável o lançamento de um smartphone com câmara frontal escondida pelo ecrã em breve, sendo mais provável que tal venha a acontecer no final do ano ou até mesmo apenas em 2021, a Visionox já anunciou que está pronta para iniciar a produção em massa desta solução.

A Visionox é uma fabricante de ecrãs OLED que, na sua conta oficial da WeChat, revelou a sua solução Visionox InV see. Esta oferece melhoria de hardware e ajustes de transparência na zona da câmara.

Além disso, a empresa refere que está a trabalhar com as fabricantes de smartphones, fornecendo um algoritmo de software para ajustes importantes a considerar neste tipo de ecrã. Nomeadamente, redução do brilho, minimização de embaciamento, entre outros pormenores que garantam fotos de maior qualidade.

Esperemos, em breve, ter mais novidades em relação a estes ecrã e à forma como as câmaras se vão comportar.