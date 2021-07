TSMC e Foxconn compram 10 milhões de vacinas contra a COVID-19 para Taiwan

Felizmente quase todos os países do mundo estão a avançar em força com a vacinação contra a pandemia da COVID-19. No entanto algumas regiões ainda só conseguiram vacinar uma pequena percentagem da população, como é o caso de Taiwan.

Nesse sentido, as gigantes TSMC e Foxconn compraram 10 milhões de vacinas da Pfizer / BioNTech em nome do governo taiwanês.

A pandemia da COVID-19 ainda está longe de terminar, no entanto sem dúvida que a vacinação deu um forte contributo na diminuição dos casos de infeção e consequente gravidade dos sintomas.

Em Portugal, conseguimos bater já vários recordes, sendo que o último foi administrar 158 mil doses apenas num só dia. Segundo os últimos dados, 56% da população portuguesa levou pelo menos uma dose da vacina, enquanto que 36% conta já com a vacinação completa. Mas há alguns países que ainda se encontram num ritmo mais lento, onde apenas uma pequena percentagem da população foi vacinada.

TSMC e Foxconn compram 10 milhões de vacinas para Taiwan

De acordo com o Wall Street Journal, as duas gigantes da indústria tecnológica taiwanesa, TSMC e Foxconn, estão a tentar lidar com um problema político com a China, criado em volta das vacinas contra a COVID-19.

As duas empresas uniram-se e compraram 10 milhões de doses da vacina da Pfizer / BioNTech, em nome do governo de Taiwan, à farmacêutica chinesa Fosun Pharmaceutical, distribuidora exclusiva da vacina na região da Grande China. Isto acontece porque, supostamente, a China terá ‘boicotado’ a oferta de Taiwan para a compra imediata de vacinas, tendo apresentado uma oferta superior.

Taiwan foi um país que até há poucos meses apresentava poucos casos de infeção, comparativamente ao panorama geral. No entanto, a partir de final de abril, o número de infetados aumentou consideravelmente, o que promoveu a aplicação de várias restrições. Atualmente a taxa de infeção começa a diminuir, no entanto o país apenas tem cerca de 14% da população vacinada. Como tal, são necessárias mais doses para contribuir para o controlo da pandemia na ilha asiática.

Segundo os dados, as empresas estão assim a comprar doses suficientes para vacinar mais de 40% dos cerca de 24 milhões de taiwaneses. Por outro lado, a Apple também já ajudou a TSMC a comprar vacinas para os seus funcionários.

É do total interesse da Foxconn e TSMC esta compra. Isto porque previnem surtos que podem afetar o trabalho nas suas fábricas. E o risco de ter vários trabalhadores infetados e as operações paradas é enorme, especialmente numa altura em que a indústria atravessa uma acentuada crise de escassez de componentes.